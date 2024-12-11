İnsan kaynakları ve personel yönetimi platformu Kolay İK, çalışanlarına sunduğu özel sağlık sigortası paketine HPV aşısını da ekledi. Buna göre kadın-erkek fark etmeksizin tüm çalışanlar, üç doz HPV aşısını anlaşmalı sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yaptırabilecek.İSTANBUL (İGFA) - Kolay İK COO’su Tunca Üçer, “HPV aşısı bazı kanser türleri ve enfeksiyonları önlemek için en etkili yöntem ancak gerek maliyeti gerekse bu konuda yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle ihmal edilebiliyor. Biz de hem çalışanlarımızın sağlığını desteklemek hem de farkındalık oluşturmak için harekete geçtik” dedi. Üçer ayrıca, işverenlerin sadece iş süreçleri değil, çalışanların genel yaşamlarıyla ilgili de sorumluluk alması gerektiğinibelirtti.

İnsan kaynakları ve personel yönetimi platformu Kolay İK, çalışanlarının sağlığını desteklemek üzere önemli bir adım atarak özel sağlık sigortası kapsamına HPV aşısını da dahil etti. Buna göre kadın-erkek tüm çalışanların anlaşmalı sağlık kuruluşlarında olacağı üç doz HPV aşısını Kolay İK karşılayacak.

Tunca Üçer: “Yalnızca bugünü değil, geleceği de göz önünde bulunduruyoruz”

Kolay İK COO’su Tunca Üçer, “Dünya Sağlık Örgütü, HPV aşısını enfeksiyonları ve HPV’ye bağlı kanserleri önlemenin en etkili yolu olarak tanımlıyor. Ancak gerek maliyet gerekse bu konuda yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle bu aşıya erişim sınırlı kalabiliyor. Kolay İK olarak çalışanlarımızın yalnızca bugünkü sağlık ihtiyaçlarını değil, gelecekte karşılaşabilecekleri riskleri de göz önünde bulunduruyoruz. HPV aşısını sağlık sigortamıza ekleyerek bu konuda öncü bir adım attık. Böylelikle çalışanlarımızın sağlığını korurken bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmayı da hedefledik” dedi.

Çalışanların fiziksel sağlığı kadar duygusal sağlığına da önem verdiklerini belirten Üçer, ‘mutsuzluk izni’ uygulaması ile çalışanların kendilerini işe hazır hissetmedikleri gün için izin alabildiğini de söyledi.

“Çalışanlar ile bütüncül bir ilişki kurulmalı”

İşverenlerin sadece iş süreçleri değil, çalışanların genel yaşamlarıyla ilgili de sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Üçer şöyle devam etti; “İşverenler, çalışanları ile bütüncül bir ilişki kurmaya önem vermeli. İmkanlar el verdiği sürece fiziksel, psikolojik, finansal anlamda güvenli, esnek ve esenlik sağlayan bir alan sunmak için adımlar atmalı. Bu tür uygulamalar çalışanların sağlık ve mutluluk seviyelerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş dünyasında da örnek teşkil ederek daha duyarlı bir yaklaşımı da teşvik ediyor.”

