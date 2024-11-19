Çayırova Belediyesi’nin ilçede geleneksel hale getirdiği Çayırova 5. Kitap Günleri’ne katılan Çayırovalı minik öğrenciler, kitapların büyülü dünyasıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Çayırova 5. Kitap Günleri, tüm hızıyla devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 18-24 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebiliyor. Çayırova’da eğitim gören miniklerin de çokça vakit geçirdiği Çayırova 5. Kitap Günleri, öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Kitap günlerinin başlamasıyla birlikte Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ne gelen minikler, okumak istedikleri kitaplarla buluşuyor.

“ÇOK GÜZEL BİR HİS”

Çayırova 5. Kitap Günleri’ni ziyaret eden İstiklal Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Soysal, “Kitapları çok seviyorum, okumayı da çok seviyorum. Bugün de buradan merak ettiğim bir kitabı aldım. En son Elif ve Arkadaşları’nı okumuştum. Kitap günlerine başladığından beri geliyorum bu da beşinci gelişim, buradaki kitap günlerini çok güzel buluyorum, tüm kitaplar birbirinden güzel. Kitaplarla buluşmak da çok güzel bir his” dedi.

“ÇOK TEŞEKKÜRLER”

İstiklal Ortaokulu öğrencilerinden Ömer Gürol ise, “Kitap Günleri’ne üçüncü kez geliyorum ve çok seviyorum. Futbolla ilgim daha çok olduğu için futbol kitaplarını arıyorum. Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye bu güzel etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Bu imkanları bize sunduğu için de kendisine ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.