Kocaeli Şehir Tiyatroları, Almanya'da düzenlenen 10. Türk-Alman Tiyatro Festivali'ne bu yıl sevilen oyunu 'Üç Jokerli Konken' ile damgasını vurdu. Tek perde olarak sahnelenen komedi oyunu festival programının öne çıkan yapımlarından biri olurken, seyirciler oyunu dakikalarca ayakta alkışladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatroları, 10. Türk-Alman Tiyatro Festivali için gittiği Almanya'da büyük beğeni topladı. Şehir Tiyatroları'nın hem güldüren hem de düşündüren oyunu 'Üç Jokerli Konken' bu kez yurtdışında izleyicisiyle buluştu. Festivalde salonu dolduran tiyatroseverler, oyunun hem güçlü oyunculuklarına hem de sahne üzerinde kurduğu samimi ve eğlenceli atmosfere adeta hayran kaldı.

Almanya'da büyük ilgiyle karşılanan 'Üç Jokerli Konken' özellikle konusuyla dikkat çekti. Oyun, üç yakın arkadaşın yıllardır süren konken buluşmalarında beklenmedik sırlar, kırılmalar ve komik çatışmalarla dolu bir yüzleşmeye dönüşmesini konu alıyor. Bu üç arkadaşın evrensel dostlukları da bu yanıyla izleyiciyi hem güldürdü hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Oyun sonunda yapılan söyleşide seyirciler, özellikle karakterlerin içtenlikli performansları ile oyunun ritmi ve sahneleme dili hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu. Festival yetkilileri, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nı Türk tiyatrosunun Almanya'da güçlü bir temsilcisi olmayı sürdürmesinden dolayı tebrik etti. Kocaeli Şehir Tiyatroları, uluslararası festivallerde yer almaya devam ederek hem Türkiye'yi hem de kentin kültür sanat vizyonunu gururla temsil etmeyi sürdürüyor.