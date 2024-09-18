1999 Marmara Depremi sonrası Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Gönüllü İtfaiyecilik Projesi büyüyor. 23 yılda 2 bin 470 kişiye eğitim verildiKOCAELİ (İGFA) - 1999 Marmara Depremi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Gönüllü İtfaiyeciler, müdahale hizmetlerine önemli katkı sunuyor.

AFETLERE KARŞI BİLİNÇLİ TOPLUM

Afetlere karşı bilgili, bilinçli ve dirençli bir toplum oluşturma kapsamında Gönüllü İtfaiyecilik Projesi önemli yer tutuyor. Afetlerde ve itfaiyenin müdahale ettiği her türlü acil durumlara karşı, her meslek grubundan vatandaşların itfaiye hizmetlerine destek verdiği Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. Eğitimlere katılarak sınavda başarı olan kursiyerler Gönüllü İtfaiyeci olmaya hak kazanıyor.

40 SAATLİK EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından gönüllü itfaiyeci adaylarına 40 saatlik eğitim veriliyor. Bu kapsamda son gerçekleştirilen Gönüllü İtfaiyeci eğitimine 18 kişi katıldı. Katılımcılara itfaiye eğitmenleri tarafından Yanma ve Yangın, Yangın Yerindeki Tehlikeler, Kişisel Koruyucu Ekipman, Yangına Müdahale Ekipmanı, Söndürme Maddeleri ve Teknikleri, Yangına Müdahale Organizasyonu ve Trafik Kazalarında Teknik Kurtarma başta olmak üzere birçok konuda eğitim verildi.

2.470 KİŞİLİK ORDU

Gönüllü İtfaiyeciler, KOSKEM birimince 2005 yılından bu yana yürütülen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi faaliyetleri kapsamında, gerekli eğitimler aldırıldıktan sonra cankurtaran olarak da görev yapabiliyor. İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtmak, konularında eğitilmiş gönüllüler oluşturarak yangın ve afetlerle mücadelede fayda sağlamak amacıyla 2001-2024 yılları arası 2 bin 470 kişiye Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi verildi.