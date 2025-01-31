Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Şubat Cumartesi akşamı “Ustalara Saygı ‘Metin Özülkü” konseri düzenleyecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Şubat Cumartesi akşamı (yarın) Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Ustalara Saygı ‘Metin Özülkü” konseri düzenliyor. Tüm vatandaşların davetli olduğu konser saat 20.00’de başlayacak.

UNUTULMAZ ŞARKILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Şubat Cumartesi akşamı (yarın) “Ustalara Saygı ‘Metin Özülkü” isimli konser etkinliği düzenliyor. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki ücretsiz konser saat 20.00’de başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası şefi Engin Şen moderatörlüğündeki konserde, sanatçı Metin Özülkü ile müzikli sohbet programı gerçekleştirilecek. Sohbet aralarında Özülkü; Barış Manço, Cem Karaca, Özkan Uğur ve Kayahan şarkılarını seslendirecek. Konserin müzik yönetmenliğini Alkın Toy yapacak.

BARIŞ MANÇO UNUTULMADI

Büyükşehir tarafından gerçekleştirilecek konserde unutulmaz sanatçı Barış Manço’ya da ayrı bir parantez açılacak. Şarkıları ve sevilen karakteri ile Türk halkının yüreğinde özel bir yeri olan ve 1 Şubat 1999 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ederek sevenlerini derinden üzen sanatçının ölüm yıldönümünün de konser gününe denk gelmesi nedeni ile konserde Barış Manço için özel bir bölüm sunulacak. Sanatçı Metin Özülkü’nin genç bir konservatuvar öğrencisi iken Barış Manço ile tanışmasını ve kendisiyle sokakta müzik yaptığı günleri de anlatacağı bu güzel ve anlamlı konsere tüm vatandaşlar katılabilecek.