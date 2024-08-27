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Çalışmalar kapsamında yaklaşık 11.000 metrekare toprak alanda tesviye çalışmaları yapılırken çimlendirme çalışmalarının sonuna gelindi. 186 adet ıhlamur ağacının dikildiği çalışmalar kapsamında otomatik sulama sistemi yapıldı. Öte yandan alanda temizlik çalışmaları da devam ediyor.

Doktor Başkanın özel projesi olan ‘Alzheimer Merkezi’ hayata geçecek

Doktor Başkanın özel projesi olan ‘Alzheimer Merkezi’ hayata geçecek

Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştıran bağlantı yolunda çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor KOCAELİ (İGFA) - Alikahya’da bulunan Kocaeli Stadı’na ulaşımı rahatlatması amacıyla yapılan ve geçtiğimiz haftalarda tamamlanan bağlantı yolu’nda çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.