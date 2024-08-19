Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Donanma Mahallesi D-130 karayolu üzerinde inşa edilen yaya üst geçidinin kiriş montajı yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafiğin yoğun olduğu caddelerde yayaların can güvenliğini sağlayan üst geçitler inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, yaya üst geçitlerine bir yenisini Gölcük ilçesinde ekliyor. Türk edebiyatının fikir ve düşünce adamı şair Sezai Karakoç’un ismini taşıyacak olan yaya üst geçidinde önemli bir imalat yerine getirildi. Buna göre D-130 karayolunun trafiğe kapatıldığı çalışmalarda üst geçidin kiriş montajı gece geç saatlerde yapıldı.

ASANSÖRLÜ ÇELİK YAYA ÜST GEÇİDİ

Gölcük Donanma Mahallesi’nde D-130 karayolu üzerine yapılan modern yaya üst geçidinin yapımı devam ediyor. İş kapsamında 300 metrelik istinat duvarı inşa eden ekipler son olarak üst geçidin kiriş montajını gerçekleştirdi. Güvenli, rahat ve engelsiz bir ulaşım sunacak olan 2 asansörlü çelik yaya üst geçidi, Donanma Mahallesini Topçular Mahallesi’ne bağlayarak yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçişini sağlayacak. Bin 750 metreküp kazı çalışmasının yapıldığı üst geçit için bin 120 metreküp C30 beton, 93 ton donatı demir ve 72 ton çelik kullanılacak. Çalışmalar sırasında üst geçitten dolayı etkilenen elektrik hatları ve askeriye içerisinde bulunan demir direk deplase edildi.