Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin öğrencileri, İzmit Körfezi'nden toplanan atıklardan yola çıkarak deniz canlılarını hayalleri ile birleştirdi, tuvallere döktü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek projesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin gördükleri eğitimler sayesinde sosyal hayata aktif katılımını sağlayarak şehir hayatında 'ben de varım' demelerine imkan tanıyor.

Gonca'da resim eğitimi gören öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, kendi hayal dünyalarında hazırladıkları 20 tabloyu 'Küçük Eller Büyük Hayaller' sergisinde Kocaelililerin beğenisine sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nda açılan sergiye katılarak, özel bireyleri ve ailelerini bu gururlu günlerinde yalnız bırakmadı.

YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜLER

Başkan Büyükakın akvaryumun girişinde özel bireylerin oluşturduğu müzik grubu tarafından karşılandı. Büyükakın büyük bir gurur yaşarken, sergiyi de özel bireylerle birlikte gezdi. Sergide yer alan eserleri tek tek inceleyen, çalışmaları hazırlayan özel bireylerden resimleri hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın'ın öğrencilerle sohbetinde, çok güzel ve sıcak görüntüler yaşandı. Özel bireyler büyük bir mutlulukla Başkan'a sarıldı. Büyükakın da öğrencileri resimlerinden dolayı kutladı, 'Her zaman yanınızdayım' mesajı verdi.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, özel bireylerin şehir hayatına katılmaları noktasında çok önemli bir işlev gördüğünü belirten Başkan Büyükakın, yaşananların bunun en iyi kanıtı olduğunu vurguladı. Büyükakın, 'Özel bireylerin değişen hayatları, bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Onları her seferinde daha mutlu, hayata daha bağlı görmek bana da ayrı bir mutluluk veriyor. Bugünkü sergide ortaya çıkan eserler, ne kadar doğru bir iş başardığımızı gösteriyor' sözleri ile duygularını dile getirdi.

20 EYLÜL'E KADAR AÇIK KALACAK

Fuar Park(İzmit Millet Bahçesi) içindeki Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'ndaki sergi, 20 Eylül Pazar akşamına kadar açık kalacak. Birbirinden güzel 20 eserin yer aldığı sergi, 10.00-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi boyunca, 14.00-16.00 saatleri arasında öğrenciler, kendi eserlerinin başında bulunarak ziyaretçilere eserini anlatacak.