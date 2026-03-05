Kocaeli'de İzmit Belediyesi Uzman Diyetisyeni Dilan Avcı, kadınlarda sık görülen sağlık sorunlarında doğru ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi bünyesinde görev yapan Uzman Diyetisyen Dilan Avcı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sağlığında beslenmenin önemine dikkat çekti.

Kadınlarda sık görülen adet düzensizliği, demir eksikliği, Polikistik Over Sendromu (PKOS) ve menopoz dönemi gibi sağlık sorunlarına değinen Avcı, beslenmenin bu problemlerin ortaya çıkmasında ve önlenmesinde önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

DİYETİSYEN AVCI'DAN AÇIKLAMA

Beslenme bu sorunların ortaya çıkması ve önlenmesinde önemli bir faktördür. Toplumumuzda görülen demir eksikliğinin belirtileri; demir eksikliği, tırnak kırılması, saç dökülmesi ve halsizlik gibi semptomlar vardır.

Beslenme bu sorunların ortaya çıkması ve önlenmesinde önemli bir faktördür. Toplumumuzda görülen demir eksikliğinin belirtileri; demir eksikliği, tırnak kırılması, saç dökülmesi ve halsizlik gibi semptomlar vardır.

'DOĞRU BESLENME KADINLARIN BUGÜNÜNÜ VE GELECEKTEKİ SAĞLIĞINI KORUR'

Polikistik Over Sendromunda dengeli öğünler, yeterli protein ve lif alımı önemlidir. Menopoz döneminde ise kalsiyum ve D vitamininde zengin beslenmek semptomların hafifletilmesinde önemli bir rol oynar.

Beslenme tek başına olmasa da destekleyici tedavi yöntemleri arasında yer alır. Öğün atlamamak, bol su içmek, fiziksel aktivite yapmak, işlenmiş gıdalardan uzak durmak sağlığımızı korur. Doğru beslenme kadınların bugününü ve gelecekteki sağlığını korur. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun' dedi.