Kent genelinde spora ve sporcuya önemli destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tesisleşme hamlesine bir yenisini daha eklediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine olan desteğini inşa ettiği yeni tesis ve futbol sahalarıyla sürdürüyor. Gençlere sporu sevdirmek, daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkân sağlamak amacıyla İzmit Ayazma Mahallesi’nde kazandırılan futbol sahasında son rötuşlar yapılıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde yapılan projede son olarak saha çevre duvarları sentetik çimle kaplandı.

SAHA 21X36 ÖLÇÜLERİNDE

Kocaeli’de gençleri spora yönlendirmek amacıyla kente yeni spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, İzmit Ayazma Mahallesi’ne inşa ettiği futbol sahasında sona geldi. 21x36 ölçülerinde yapılan sahanın sentetik çim serimi ile birlikte çevre duvarları, direnaj sistemi, alt yapısı ve gece aydınlatma çalışmasını tamamlayan ekipler, saha üzerini de delikli tampon tavan ağı ile kapattı.

ÇEVRE DUVARLARI SENTETİK ÇİMLE KAPLANDI

Son olarak sahanın çevre duvarlarının sentetik çimle kaplanmasıyla birlikte Ayazma Futbol Sahası kullanıma hazır hale geldi. Yapılacak son rötuşların ardından sahanın yakın bir zamanda hizmete girmesi planlanıyor.