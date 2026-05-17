Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SEKA Kağıt Müzesi, Geçici Sergi Salonu'nda sanat dolu günlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bir hafta arayla düzenlenen iki ayrı öğrenci sergisi, genç yeteneklerin çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - SEKA Kağıt Müzesi'nde ilk olarak Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin yıl boyunca ortaya koyduğu resim ve tasarım çalışmaları, müze atmosferinde sanatseverlerle buluşarak büyük ilgi gördü. Ardından Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl sonu sergisi SEKA Kağıt Müzesi'nde kapılarını açtı. Gençlerin farklı teknik ve bakış açılarıyla hazırladığı eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.

SEKA Kağıt Müzesi, eğitim ve sanatın buluştuğu etkinliklerle genç sanatçıların üretimlerini desteklemeye ve kültür-sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.