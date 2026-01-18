Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Festivali'ne sevilen oyunu 'Aradığın Seni Arayandır' ile katıldı. Festival kapsamında İnegöl'de sahnelenen oyun, tiyatroseverler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Başarılı yapımlarıyla hem Kocaeli'de hem de farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşan Kocaeli Şehir Tiyatroları, bu sezonun merakla takip edilen oyunlarından biri olan 'Aradığın Seni Arayandır'ı' Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Tiyatro Festivali'nde sahneledi. Festival izleyicileri tarafından alkış yağmuruna tutulan oyun, Şehir Tiyatroları'nın sanatsal başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

İNEGÖL BELEDİYESİ'NDEN TÜM EKİBE PLAKET

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, gösterimin ardından düzenlenen törende oyunculara ve emeği geçen tüm ekibe katkılarından dolayı plaket takdim etti. Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nı başarılı performanslarından dolayı tebrik ederek, festivalin kültürel paylaşıma ve sanatsal iş birliklerine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Festival kapsamında İnegöl'de sahne alarak sanatseverlerle buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibi ise misafirperverlikleri için İnegöl Belediyesi'ne teşekkür etti.