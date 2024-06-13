Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” isimli oyunu 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nden 3 ödül aldıKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en prestijli tiyatro ödülü olan 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın İlham Yazar’ın yönettiği “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” adlı oyunu 3 ödül aldı. Kocaeli Şehir Tiyatroları, 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde de üç ödül alarak Kocaeli’ye döndü.

7 DALDA ADAY GÖSTERİLDİ

Hayatını tiyatroya adamış büyük sanatçı Afife Jale’nin adını 26 yıldır yaşatan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları damga vurdu. İlham Yazar’ın yönettiği, oyuncu kadrosunda Aydın Sigalı, Funda İlhan, Çağrı Mengüç, Serhat Güzel, Zeynep Dilara Saydam, Levent Muratoğlu, Güliz Gençoğlu, Ozan Şahin, Duygu Mine Özcan, Onursal Yıldırım, Cemal Aldıç, Volkan Dinç, Ferdi Yıldız, Su Özemir, Sevcan Kuş Efe, Umut İsfen, Buldak Akarsu, İbrahim Aydın, Ahmet Buğra Karakoyun ve Işık Öztorun’un yer aldığı “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” isimli oyunu 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde 7 dalda aday gösterilmişti.

ÖDÜLÜ SİGALI ALDI

7 dalda aday gösterilen “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” isimli oyun 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödüllerinde Yılın En Başarılı Oyunu, Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı, Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı ödüllerini elde etti. Gecede ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı aldı. Kısa bir konuşma yapan Sigalı, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.