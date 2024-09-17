Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün Karamürsel ilçesinin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirdiği altyapı seferberliği, hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yalakdere, Avcıköy ve Semetler Mahalleleri’nde toplamda 37.877 metrelik altyapı imalatı gerçekleştiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Tahir Büyükakın'ın “Mutlu Şehir Kocaeli’nin üzerine yükseldiği sağlam temeller vizyonu” ile yatırımlarına 12 ilçede hız kesmeden devam eden İSU Genel Müdürlüğü, bölge su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, kayıp kaçak oranlarını en aza indirmek için teknolojik yenilikler ve akıllı sistemler ile su şebekesini güçlendiriyor. Kent genelinde olduğu gibi Karamürsel ilçesinde gerçekleştirilen altyapı yatırımları, hem suyun korunmasını hem de daha sürdürülebilir bir hizmetin sunulmasını amaçlıyor.

İLÇEDEKİ ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR Küresel ısınmanın etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiği günümüzde, İSU, hızla artan nüfusu da göz önünde bulundurarak modern altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. İçme suyunu daha kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sunmak, atık suları ise çevre ve insan sağlığını koruyarak güvenle yönetmek amacıyla yürütülen çalışmalar, Karamürsel ilçesinin üç farklı mahallesinde aralıksız devam ediyor. Yalakdere Mahallesi'nde, 100 mm çapında duktil font borularla hayata geçirilen toplam 14.547 metre uzunluğundaki yeni içme suyu şebekesinin 5.228 metresi başarıyla tamamlandı. Ayrıca, 300 mm çapında beton borular kullanılarak inşa edilen 1.900 metrelik kanalizasyon hattının 300 metresi bitirildi. Avcıköy Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, 13.630 metrelik yeni içme suyu hattının 5.323 metresi tamamlanırken iki adet pompanın revizyonu da gerçekleştirildi. İhsaniye, Avcıköy, Yalakdere ve Semetler Mahalleleri’nden geçen 250 mm çapında duktil font borularla gerçekleştirilen 7.800 metrelik içme suyu iletim hattının 5.760 metresi tamamlandı. Kalan bölümlerdeki çalışmalar hızla devam ederken İSU’nun bu yatırımları, bölgenin su ihtiyacını karşılamada ve atık su yönetiminde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

MODERN ALTYAPI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE Şehri iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getiren bu kapsamlı çalışmalar, küresel kuraklık ve artan su tüketiminin kaynaklarımızı tehdit ettiği bu dönemde, suyun korunmasına ve kuraklıkla mücadeleye önemli katkılar sunuyor.