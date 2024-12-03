İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Akut Arama Kurtarma Derneği ve İlk Yardım Eğitim Merkezi iş birliğiyle “Engelsiz İlk Yardım Semineri” düzenlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Akut Arama Kurtarma Derneği ve İlk Yardım Eğitim Merkezi iş birliğiyle “Engelsiz İlk Yardım Semineri” düzenledi. Seminere Akut İlk Yardım Eğitim Merkezi’nden Figen Demirtaş, Akut Arama Kurtarma Derneği’nden Feraye Kara, Kocaeli Sessizler Derneği İşaret Dili Tercümanı Hülya Alemdar ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci katıldı.

YOĞUN KATILIM

Akut İlk Yardım Eğitim Merkezi’nden Figen Demirtaş ve Akut Arama Kurtarma Derneği’nden Feraye Kara, farklı engel gruplarına yönelik hem teorik hem de uygulamalı olarak ilk yardım eğitimi hakkında bilgiler verdi. Toplum içinde ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin toplumda daha görünür olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitime birçok engelli vatandaş katıldı.