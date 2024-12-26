İzmit Belediyesinin çocuklara yönelik açtığı Çocuk Kütüphanesi çocukları kitapların büyülüğü dünyasında ağırlamaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çocuk Kütüphanesi, çocukları kitapların büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Çınar Çocuk Evi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İZGİM Çocuk Kütüphanesi’ne ziyarette bulunarak kitap okuma günü etkinliği gerçekleştirdi.

KENDİ KİTAP AYRAÇLARINI YAPTILAR

İZGİM Çocuk Kütüphanesindeki kitapları ilgiyle inceleyen öğrencilere öğretmenleri, kitaplar hakkında bilgi verdi. Kitap okuma etkinliğinin gerçekleştirilmesinin ardından minik öğrenciler, İZGİM kitap ayracı yapma etkinliği gerçekleştirdi. Yaptıkları kendi ayraçlarını hediye olarak alan minikler, İZGİM’den mutlu ayrıldı.

“KİTAPLARLA BAĞ KURMALARINI İSTEDİK”

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Çınar Çocuk Evi Birim Sorumlusu Esra Gündüz, “Kütüphaneler çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmada önemli bir rol oynar. İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde bulunan Çocuk Kütüphanesine çocuklarımızı getirerek burada kitaplara dokunmalarını, incelemelerini, kitaplarla bir bağ kurarak kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını istedik.

“ÇOCUKLARINIZI İZGİM’E GETİREBİLİRSİNİZ”

Okuma kültürü çocuğun zihinsel, ruhsal kişilik gelişiminde sosyal ve iletişim becerilerinin güçlenmesinde akademik başarısında ve dil gelişiminde önemli işlevlere sahiptir. Çocuk kütüphaneleri çocukların kitap okuma alışkanlığı kazandırma sürecinde önemli işlevlere sahip olan önemli bir kurumdur. Sizlerde çocuklarınızı hafta içi her gün İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde bulunan Çocuk Kütüphanesine getirerek çocuklarınıza kitap okuma alışkanlığı kazandırabilirsiniz” dedi.