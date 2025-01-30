IGF Dünya Folklor Birliği Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma’nın hazırladığı “Cafeneau BC” kitabının tanıtım programında konuşan Başkan Hürriyet, “İzmit’in kültürel tarihini sınırlar ötesine taşıyarak tüm dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek IGF Dünya Folklor Birliği Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma’nın, Ekim 2024’te yayımlanan “Cafeneau BC” kitabının tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı. Mimarlar Odası Tarihi Bina’da gerçekleşen kitap tanıtım programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, IGF Dünya Folklor Birliği Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma, Yönetim Kurulu Üyeleri Robert Laszlo ve Pahone Pop, Türkiye Temsilcisi Murat Hürriyet, İzmit Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İZMİT’İ SINIRLAR ÖTESİNE TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUZ

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak bir süresidir iş birliği yaptığımız IGF ile birlikte İzmit’in kültürel tarihini sınırlar ötesine taşıyarak tüm dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Kültürleri insanlığın hafızası olarak görüyoruz. Onları yaşatmak, zenginleştirmek ve paylaşmak hepimizin ortak sorumluluğu. Edebiyatın ve sanatın gücüyle dünyayı bir araya getiren eserlerden biri de kıymetli dostumuz Prof. Dr. Dorel Cosma’nın kaleme aldığı Cafeneau BC kitabı.

EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

İçerisinde İzmit’in kültürel değerlerine dair bilgiler bulacaksınız. Bu kitabı, uluslararası öneme sahip olduğu için sınırlar ötesinde İzmit’i anlatmak adına bir araç olarak görüyoruz. Dorel Cosma’ya, yönetim kuruluna ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Böylesine kıymetli bir eserin hem söyleşisini hem de imza gününü gerçekleştiriyor olmak bizim için önemli.

IGF’YE ÜYE OLAN TÜRKİYE’DEKİ İLK BELEDİYEYİZ

İzmit Belediyesi olarak sanata ve kültüre verdiğimiz önemi her fırsatta göstermeye çalışıyoruz. IGF Dünya Folklor Birliği’ne üye olan Türkiye’deki ilk belediyeyiz. 72 ülkenin bulunduğu, kültürün ve sanatın her dalı ile ilgili bilimsel çalışma yapan önemli bir birlik. Türkiye’deki ilk ofisini de Sanat Akdemimizde açtık.

HEP BİRLİKTE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Sanat Akademimiz İzmit’in çocuklarına bilimsel sanat eğitimi verdiğimiz, üç beş kişinin oyun oynadığı kıraathaneden sanat fabrikasına dönüşen bir yer oldu. Binden fazla genç ve çocuğumuza ücretsiz hizmet veriyor. IGF ile olan işbirliğimizin altını olarak değerlendirdiğimiz Sanat Akademimizin Gold Star ödülüne layık görülmesi bizim için onur verici. İzmit’in dünyada kültür ve sanatla anılan bir kent olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

KİTAP, TÜM DÜNYAYI KAPSIYOR

Prof. Dr. Dorel Cosma, kültür ve edebiyat dünyasının önde gelen isimleriyle yapılan 23 röportajla hazırladığı kitabının içeriği ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Dorel Cosma, “Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kültüre değer veren bu kadar insanla duygularımı paylaşmak benim için çok değerli. Kitabı, tüm dünyayı kapsayacak şekilde hazırladım. Tüm kültürel değerleri içeren röportajlar yer alıyor” ifadelerini kullandı.

COSMA’DAN HÜRRİYET’E İMZALI KİTAP

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Dorel Cosma, Robert Laszlo ve Pahone Pop, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan moderatör