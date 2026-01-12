Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı vatandaşların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal destek çalışmalarını 2025 yılında da aralıksız sürdürdü. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi 4 bin vatandaşa ücretsiz hasta karyolası ve bakım ekipmanları ulaştırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen destek programı çerçevesinde, yatağa bağımlı bireylerin bakım sürecini kolaylaştıran hasta karyolalarının yanı sıra günlük yaşamda ihtiyaç duyulan çeşitli yardımcı ekipmanlar da ücretsiz olarak temin edildi. Sağlanan bu destekler, hastaların ev ortamında daha konforlu bir yaşam sürmesine katkı sunarken, bakım veren aile bireylerinin yükünü de önemli ölçüde hafifletti.

4 BİN ADET HASTA KARYOLASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içerisinde toplam 4 bin adet hasta karyolasını ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim etti. Bunun yanı sıra, hastaların yatak içinde hareketini kolaylaştıran ve beslenme sürecine destek olan 182 adet yemek masası ile hijyen ve kullanım kolaylığı sağlayan 129 adet taşınabilir tuvalet aparatı da vatandaşlara ulaştırıldı.

Yatağa bağımlı bireylerin yatak konforunu artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında 2 bin 850 adet pike ve nevresim takımı dağıtıldı. 2022 yılından bu yana düzenli olarak sürdürülen bu destek, artan talepler doğrultusunda her geçen yıl daha da genişletildi. Ev içinde hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için temin edilen taşınabilir tuvalet aparatları ise hijyen ve mahremiyet açısından önemli bir kolaylık sağladı.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE GÜÇLÜ DAYANIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yatağa bağımlı vatandaşlara yönelik yürüttüğü bu kapsamlı destek programı, 2025 yılı boyunca binlerce haneye dokunarak sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneğini ortaya koydu. Hasta karyolası ve bakım ekipmanlarıyla sağlanan destekler, hem hastaların hem de yakınlarının yaşamını kolaylaştırırken, Büyükşehir ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha ortaya koydu.