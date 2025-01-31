Kocaeli Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve yarıyıl tatilindeki öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunan “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği ve birbirinden eğlenceli atölyelerle öğrencilere yeteneklerini keşfettiren “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri tamamlandı. Öğrencilerin 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlamaları için düzenlenen etkinlikte; çok sayıda öğrenci, sanatsal yeteneklerini eğlenecek geliştirdiler. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde punch nakışı atölyesi ile başlayan etkinlikler; ahşap boyama, makrome, iğne iplik ve son olarak vitray atölyesi ile sona erdi.

KEÇEDEN RENGARENK DUVAR SÜSLERİ YAPTILAR

Öğrencileri sanatla buluşturan ve 5 gün süren etkinliklerde ilk olarak “Keçe Duvar Süsü” uygulaması yapıldı. Etkinlikte, öğrenciler; eğitmen Sevil Adıyaman’dan keçenin kültürü, kullanım alanları, geleneksel teknikleri ve keçe sanatını hakkında bilgiler alarak rengârenk duvar süsleri yaptılar.

YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYDULAR

Öğrenciler; eğitmenler Arzu Sarıer Koç, Sevil Adıyaman, Fatma Gümüş, Özlem Erdemir ve Selma Cebeci eşliğinde aldıkları atölyede hoşça vakit geçirdiler. Etkinliklerde öğrenciler nakış ile kendi bez çantalarını, makrome ile anahtarlıklar, dikim atölyesinde el becerilerini geliştirerek son olarak da rengârenk vitray boyamalar ile birbirinden güzel eserler ortaya çıkardılar.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Etkinlikler boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini ise Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. Öğrencilerin el emeği ürünlerini dikkatle inceleyen Başkan Sezer, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Karne tatillerini dolu dolu geçiren öğrenciler, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.