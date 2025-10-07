Giresun Ticaret Lisesi Mezunları, Okullarının Kent Müzesi olması için direniyor!...

Sergi, Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm açıklığıyla ortaya koyarken, savaş suçlarına karşı adalet arayışının da simgesi olarak öne çıkıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insan hakları ihlallerini ve uluslararası hukukun çiğnenmesini gözler önüne seren sergi, aynı isimle yayımlanan kitapla da destekleniyor.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin sahada çektiği karelerden oluşan sergi, 10 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar ziyaretçilere açık kalacak.

