Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hastanede tedavi gören hemşehrilerini ziyaret ederek ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilendi. İlçeye hizmet için sahada çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Sezer, hemşehrilerini de ihmal etmiyor. Bu kapsamda Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde tedavi gören hemşehrilerini ziyaret eden Başkan Sezer, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hasta ve hasta yakınları, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in yapmış olduğu ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.