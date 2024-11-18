Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi temsilcisi; Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Tekirdağ Arges Voleybol Kulübünü 3-0 yenerek liderliğini korudu.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi'nde mücadele eden; Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 17 Ağustos Spor Salonunda Tekirdağ Arges Voleybol Kulübüile karşılaştı. Taraftar desteğini de arkasına alan Gölcük Belediyespor, rakibini 3-0 yenerek galibiyet coşkusunu yaşadı. 2. Lig 2. Grup’ta 8 maçına çıkan Gölcük Belediyespor aldığı 7. galibiyet ile guruptaki liderliğini korudu.

BAŞKAN SEZER GÖLCÜK TAKIMLARININ YANINDA

17 Ağustos Spor Salonunda oynanan bir diğer müsabakada ise Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi temsilcilerinden Cadence İhsaniye Kadın Voleybol Takımı ise Serdivan Belediye Gelişim Voleybol Spor Kulübü’nü 3-0 yendi. Her iki maçta da Gölcük temsilcilerini yalnız bırakmayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sporcuların galibiyet coşkusuna ortak oldu. Müsabakalarda Başkan Sezer’e Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin’de eşlik ederek takımlara destek oldu.

HAFTAYI KAYIPSIZ KAPATTILAR

Maç sonrası sahaya inerek sporcular ile galibiyeti kutlayan Başkan Sezer, “Sporcularımızı, teknik heyetleri ve kulüp yöneticilerini tebrik ediyor, lig maratonunda üstün başarılar diliyorum. Haftayı puansız kapatan Gölcükspor’a da, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” dedi.