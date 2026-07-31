Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Kütüphanemde Tiyatro Arası' etkinliğiyle yaz akşamlarını tiyatro ve sanatla renklendiriyor. Etkinlik kapsamında sahnelenecek 'Mecnun Çevrim Dışı' adlı açık hava tiyatro oyununun ilk durağı Gölcük Millet Bahçesi Kütüphanesi olacak. Oyun, bugün saat 21.00'de izleyiciyle buluşacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanatı toplumun her kesimiyle buluşturmaya devam ediyor. Köklerinden güç alan şehir vizyonuyla hayata geçirilen 'Kütüphanemde Tiyatro Arası' etkinliği, yaz akşamlarını tiyatronun büyülü atmosferiyle renklendirerek sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunacak. Her yaştan katılımcıya hitap eden program, yaz akşamlarına kültür ve sanatla dolu keyifli anlar katarken, kütüphanelerin yaşayan sosyal alanlar olarak kent yaşamındaki yerini de güçlendirecek.

AÇIK HAVA TİYATROSU DÖRT KÜTÜPHANEDE SAHNELENECEK

Kentin farklı noktalarındaki kütüphaneleri kültürel buluşma mekânlarına dönüştürecek etkinlik kapsamında, tiyatro gösterimleri vatandaşları sanatın birleştirici gücü etrafında bir araya getirecek. Buna göre bugün Gölcük Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde, 7 Ağustos'ta Gebze Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde, 14 Ağustos'ta Alev Alatlı Kütüphanesi'nde ve 21 Ağustos'ta Dilovası Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde 'Mecnun Çevrim Dışı' adlı açık hava tiyatro gösterisi sanatseverlerle buluşacak. Gösteriler saat 21.00'de başlayacak.

KÜLTÜR VE SANAT KÜTÜPHANELERE TAŞINIYOR

Kültürel mirasına sahip çıkarak sanatın birleştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köklerinden aldığı ilhamı geleceğe taşıyan şehir anlayışıyla kültürel hayatı güçlendirerek vatandaşların kültür ve sanatla iç içe vakit geçirebileceği yaşam alanları oluşturuyor. 'Kütüphanemde Tiyatro Arası' etkinliği de bu vizyon doğrultusunda kütüphaneleri; kitapların yanı sıra sanatın, paylaşmanın ve ortak yaşam kültürünün de merkezi haline getiriyor.

HEM GÜLDÜRÜYOR HEM DÜŞÜNDÜRÜYOR

İzleyiciye hem güldüren hem de düşündüren sıcak ve samimi bir hikâye sunan 'Mecnun Çevrim Dışı' tiyatrosu atanamamış bir edebiyat öğretmeni olan Mecnun'un, sosyal medyada içerik üreten psikolog Leyla'ya duyduğu aşkın peşinden çıktığı yolculuğu konu alıyor. Leyla'ya ulaşma çabası, Mecnun'u yeniden çalışmaya, üretmeye ve hayata tutunmaya yönlendirirken, yolculuğunda ona divan şairi Fuzûlî rehberlik ediyor. Klasik edebiyat ile dijital dünyayı mizahi bir dille buluşturan oyun; aşkın yanı sıra işsizlik, sosyal medya, yalnızlık, kendini gerçekleştirme ve gençlerin gelecek kaygıları gibi güncel toplumsal konuları ele alarak, Mecnun'un aslında Leyla'yı değil, kendisini bulma hikâyesini sahneye taşıyor.