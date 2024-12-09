Kışın çokça tüketilen ıspanak, havuç, marul, salatalık, karalahana, Brüksel lahanası, maydanoz, pancar, brokoli ve bal kabağı gibi sebzelerin içeriğinde bulunan karotenoidler vücutta antioksidan görevi yapıyor. Bu sebzeler bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığa karşı vücudu koruyor.KAYSERİ (İGFA) - Uz. Dyt. Betül Merd, bitkilerde bulunan, açık sarı ve kırmızı arası renkleri oluşturan pigmentler olan karotennoidler ve karotenemi ile ilgili bilgi verdi.

Karotenoidlerin birçok meyve ve sebzede parlak kırmızı, sarı ve turuncu tonlardan sorumlu bitki pigmentleri olduğunu ifade eden Uz. Dyt. Merd, "Bu pigmentler bitki için önemli bir rol oynar. Ayrıca karotenoidler insan vücudunda antioksidan görevi de yapmaktadır. Yapılan araştırmalarda 600’den fazla karotenoid türü vardır. En çok üzerinde araştırma yapılanlar alfa-karoten, beta-karoten, beta-kriptoksantin, lutein, zeaksantin ve likopendir" dedi.

ÇOK RENKLİ SEBZE VE MEYVELERDE MİKTARI FAZLA

Besin döngüsünü sağlayan fotosentez, bitkiler için önemli bir döngü olduğunu belirten Merd, "Bitkilerin yapısında bulunan bir bileşik olan karoten, fotosentez yapmakla görevlidir. Fotosentez, bitkilerin yapısında bulunan klorofil sayesinde dışarıdan karbondioksiti alarak oksijeni geri vermesi ve kendileri için besin oluşturduğu bir süreçtir. Karoten; turuncu, sarı ve yeşil yapraklı meyve ile sebzelerde bulunmaktadır. Havuç ve bal kabağında çokça bulunan karoten, ıspanak, domates, havuç, marul, salatalık, karalahana, brüksel lahanası, maydanoz, fasulye, dolmalık biber, pancar, brokoli gibi sebzelerin yanı sıra mısır, papaya, karpuz, kavun, elma, portakal, kayısı, incir, kivi, şeftali, mango ve ananasta da vardır. Renkleri çok olan meyve ve sebzelerindeki beta-karoten miktarı yüksek olmaktadır" dedi.

KAROTENOİDLERİN 8 FAYDASI

Uz. Dyt. Betül Merd, karoten bileşiğinin vücuda sağladıklarını şöyle sıraladı:

Tokluk hissi vererek kilo vermeyi hızlandırır

Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığa karşı vücudu korur

Kanser oluşumunun önlenmesi sürecine katkıda bulunur

Soğuk algınlığına iyi gelir, detoks etkisi vardır

Karaciğer yağlanmasını önleyici etkileri vardır

Katarakt oluşma riskinin düşürülmesinde rol oynar

Gece körlüğüne iyi gelir

Sinir sistemine iyi gelir, hafızayı güçlendirir.

Aşırı miktarda havuç püresi içeren mamaları tüketen bebeklerde karoteneminin görüldüğüne dikkati çeken Uz. Dyt. Merd, karotenemi nedeniyle deri bir süre sonra turuncu veya sarı renk aldığını, ciltteki bu renk değişiminin bir zararı olmadığını söyledi.