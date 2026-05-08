Aksaray Üniversitesi'nin (ASÜ) 20. kuruluş yılı etkinlikleri ve Bahar Şenlikleri kapsamında sahne alan Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Korosu, 'Bir Türkü, Bin Duygu' konseriyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

AKSARAY (İGFA) - Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nun şefliğini yaptığı konsere; ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Farklı meslek gruplarından oluşan, gönüllü ve amatör ruhla çalışmalarını sürdüren KİGDER Korosu; Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen eserleri seslendirerek salonda zaman zaman hüzünlü, zaman zaman coşkulu anlar yaşattı. Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Musa Eroğlu, Kazancı Bedih, Volkan Konak ve Zülfü Livaneli gibi halkın gönlünde iz bırakmış sanatçıların eserlerinin seslendirildiği konserde, öğrenciler ve davetliler de türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserde konuşan KİGDER Korosu Şefi Dr. Sema Karaoğlu, amaçlarının yalnızca bir konser vermek olmadığını belirterek, türkülerin insanlar arasında gönül köprüleri kurduğunu ifade etti. Kayseri'de başlayan 'Bir Türkü, Bin Duygu' yolculuğunun ikinci durağının Aksaray olduğunu söyleyen Karaoğlu, bu yolculuğun 19 Mayıs'ta Antakya'da devam edeceğini belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından özellikle Antakya, Defne, Samandağ ve Adıyaman ile bağlarını hiç koparmadıklarını vurgulayan Dr. Karaoğlu, 'Bizler bu konserleri sadece müzik yapmak için değil; dayanışmayı büyütmek, kültürel bağlarımızı canlı tutmak ve gençlerle aynı duygularda buluşabilmek için gerçekleştiriyoruz. Türküler bazen acıyı paylaşmanın, bazen umudu büyütmenin en güçlü yoludur' ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Karaoğlu, KİGDER olarak kadınlar, gençler, çocuklar ve ailelerle dayanışma çalışmalarını sürdürdüklerini de ifade etti.

Konserin ardından konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş da KİGDER Korosu üyelerine, öğrencilerle bir araya gelerek bahar şenliklerine kattıkları renk ve samimiyet için teşekkür etti. Gençler adına duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıbaş, 'Öncelikle gençlerimize bu güzel ortamı sağladığınız için, buralara kadar teşrif edip bizlerin bu bahar festivali sevincine ortak olduğunuz için, hatta coşkusunu artırıp renk kattığınız için şahsım, evlatlarım ve üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' dedi.

Koro üyelerine hitaben esprili ifadeler de kullanan Rektör Arıbaş, 'Biz bundan sonra sizi hep isteyeceğiz, hep arayacağız, hep özleyeceğiz, hep çağıracağız' sözleriyle salondan alkış aldı.

Konser sonunda Rektör Arıbaş, KİGDER Korosu adına Dr. Sema Karaoğlu'na çiçek takdim etti. Ayrıca günün anısına, ASÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölü