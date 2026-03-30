Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri, dünya tiyatro klasiklerinden 'Kibarlık Budalası' adlı oyunla devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri, 'Kibarlık Budalası' adlı tiyatro oyunun gösterimiyle devam etti. Ünlü isimlerin rol aldığı oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Uzun süre alkış alan oyun izleyicilerden tam not aldı.

Tiyatro Kedi ekibi tarafından Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Hakan Altıner, Kahraman Sivri ve Emre Büyükpınar gibi deneyimli isimlerin rol aldığı oyun, güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyiciden tam not aldı. Biletleri satışa sunulduktan yaklaşık 3 saat sonra tükenen gösteri, Sakaryalı tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Salonu tamamen dolduran izleyiciler, oyunu alkışlarla destekledi.

OYUNUN HİKAYESİ

Moliere'in ünlü eseri olan 'Kibarlık Budalası' adlı oyun 17. yüzyıl Fransa'sında yaşayan, zengin ancak cahil ve saf burjuva Mösyö Jourdain'in soylular sınıfına girme çabasıyla düştüğü gülünç durumları anlatır. Jourdain, asilzade olma tutkusuyla parasını harcayıp çevresindekiler tarafından sömürülürken, hem sosyal statü takıntısını hem de samimiyetten uzak yaşam tarzını hicveder.