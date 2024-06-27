Keşan'da Motosiklet Derneği üyelerine trafik eğitimi semineri düzenlendi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri tarafından Keşan Motorsiklet Derneği üyelerine yönelik bir trafik eğitim semineri düzenlendi. Seminerde motosiklet sürücülerine, güvenli motosiklet kullanma esasları, koruyucu ekipman kullanımı, motosikletin sürüşe hazırlanması, sürüş öncesi ve sürüş sırasında yapılması gerekenler ve yağışlı havalarda motosiklet kullanımı gibi konularda bilgiler verildi.

Seminerde konuşan yetkililer, motosiklet kazalarının önlenmesi için sürücülerin trafik kurallarına uymasının ve koruyucu ekipman kullanmasının önemini vurguladılar. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan "Güvenli Motorsiklet Sürüşü İçin İp Uçları" başlıklı broşürler motosiklet sürücülerine hediye edildi.