Ankara'da Keçiören Belediyesi ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, belediye çalışanlarına yönelik 'İlk Yardım Eğitimi' gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda iki gün süren eğitimlerde, eğitmenler Volkan Arslan ve Ömer Şahin katılımcılara hem teorik bilgiler aktardı hem de uygulamalı çalışmalar yaptırdı.

Eğitim boyunca, doğru ilk yardım yaklaşımının önemi örneklerle aktarılırken, sahada karşılaşılabilecek durumlara yönelik pratik müdahaleler uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim içeriğinde; kanama ve zehirlenmelerde ilk yardım uygulamaları, yanıklar ile sıcak-soğuk acillerine yaklaşım, kırık-çıkık ve burkulmalarda doğru müdahale, boğulma vakalarında yapılması gerekenler, soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve vücut sistemlerine dair temel bilgiler yer aldı.

Özellikle boğaza bir şeyin kaçması sonucu soluk borusunun tıkanmasına bağlı gerçekleşen boğulma gibi bir durumda tıkanan hava yolunu açmak için kullanılan heimlich manevrası, uygulamalı şekilde gösterilerek zamanında ve doğru müdahalenin yaşamsal rolü özellikle vurgulandı. Ayrıca, ilk yardımda sıkça yapılan ve doğru sanılan hatalar üzerinde durularak farkındalık artırıldı.

Programın sonunda katılımcılara ölçme-değerlendirme amacıyla test uygulandı. Yazılı ve uygulamalı aşamaları başarıyla tamamlayan belediye personeli, ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.