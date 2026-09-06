Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri etabı,düzenlenen açılış programıyla başladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı açılışın ardından şehir, 13 Eylül'e kadar konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden tiyatroya, söyleşilerden geleneksel el sanatları atölyelerine uzanan zengin programla 9 gün boyunca kültür ve sanatın buluşma noktası olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Kayseri'nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri etabı başladı.

Tarihi Kayseri Kalesi'nde gerçekleştirilen açılış programına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol üyeleriyle birlikte festivalin startını verdi.

Açılış programının ardından Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, festival kapsamında Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri', 'Yaşayan Miras: Kayseri' ve 'Hâne' sergilerini ziyaret ederek eserler hakkında bilgi aldı.

Festivalle birlikte Kayseri'nin farklı noktaları konser, sergi, atölye, söyleşi, tiyatro ve çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapmaya başladı. 13 Eylül'e kadar devam edecek festival boyunca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi, Kayseri Kültür Merkezi, Kayseri İl Halk Kütüphanesi, Milli Mücadele Müzesi, Sanat Melikgazi ve Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi gibi birçok nokta kültür ve sanatın buluşma adresi olacak.

Festivalin İlk Gününde Mert Demir Sahne Alıyor

Festivalin ilk gününde farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler gerçekleştirildi.

Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde FotoMaraton Kayseri ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri kapsamında saat 10.00'da kayıtlar alınırken, etkinlikler saat 12.00'de başladı. Aynı mekânda saat 11.00-12.30 ve 13.00/15.00'te Ahşap Baskı Atölyesi, saat 12.30-13.30'da 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Yahyalı Halıları' gerçekleştirildi.

Kayseri Kültür Merkezi'nde ise saat 14.00'te Elsa Çocuk Müzikali, saat 16.00'da Bremen Mızıkacıları sahnelendi.

Festivalin ilk günü akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki konser programıyla devam edecek. Mert Demir, saat 21.00'de ücretsiz konserle Kayserililerle buluşacak.

Festival Boyunca Sergiler ve Çocuk Etkinlikleri

Festivalin 5-13 Eylül tarihleri boyunca devam edecek etkinlikleri de sanatseverlere geniş bir program sunuyor.

Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde 'Yaşayan Miras: Kayseri Sergisi' ile 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergileri saat 08.30-17.30 arasında ziyaret edilebilecek. Aynı tarih ve saatlerde 'Hâne', Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi İhtisas Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşacak. 'Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri' de 5-13 Eylül tarihlerinde saat 08.30-17.30 arasında Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Milli Mücadele Müzesi'nde 'Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi'nden Seçkin Yazma Eserler Sergisi', 5-13 Eylül tarihlerinde saat 08.30-17.30 arasında ziyaret edilebilecek. 'Kültürün Taşınan Hafızası: Heybe Sergisi' ise aynı tarihlerde saat 10.00-17.00 arasında Sanat Melikgazi'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çocuklar için hazırlanan Çocuk Köyü Etkinlikleri, Etnospor ve ASELSAN Çocuk Şenliği de 5-13 Eylül boyunca saat 15.00-20.00 arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilecek.

6 Eylül'de Ceza Konseri

6 Eylül'de Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde saat 11.00 ve 13.00'te Ebru Atölyesi düzenlenecek. Aynı mekânda saat 15.00-16.30 arasında çocuklara yönelik Ebru Atölyesi gerçekleştirilecek.

Çocuklara yönelik program kapsamında Kayseri Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te 'Karagöz'ün Türküsü', saat 16.00'da ise 'Elsa Nerede Dedektif Olaf Macera Peşinde' izleyicilerle buluşacak. Her iki etkinlik de programda ücretli olarak yer alıyor.

Günün büyük konserinde ise Ceza, saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz olarak sahne alacak.

7 Eylül'de Ahmet Şafak ve 'Aşk Meydanı'

7 Eylül'de Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde saat 11.00 ve 13.00'te Tespih Atölyesi, saat 15.00-16.30'da Deri Atölyesi gerçekleştirilecek.

Kayseri İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda saat 14.30'da 'Dijital ve Yapay Zekâ Çağında Çocuklarda Okuma Kültürü' etkinliği düzenlenecek.

Akşam saat 20.00'de Kayseri Kültür Merkezi'nde 'Aşk Meydanı' sanatseverlerle buluşurken, Ahmet Şafak saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konser verecek.

8 Eylül'de Buray Kayserililerle Buluşacak

8 Eylül programı saat 10.30'da Kayseri İl Halk Kütüphanesi Atölyeler bölümünde gerçekleştirilecek 'Kendi Masalının Parçası Ol!' etkinliği ile başlayacak.

Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde saat 11.00 ve 13.00'te Naht Atölyesi, saat 15.00-16.30'da Bez Bebek Atölyesi düzenlenecek.

Aynı gün Kayseri İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda saat 14.30'da 'COP 31'e Doğru Uluslararası Okuryazarlık Gününde Kütüphanelerde İklim Okuryazarlığı Atölyesi' gerçekleştirilecek.

Günün konserinde ise Buray, saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz olarak sahne alacak.

9 Eylül'de Özcan Deniz Sahne Alacak

9 Eylül'de program saat 11.00 ve 13.00'te Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilecek Çarpana Atölyesi ile başlayacak.

Saat 14.00'te Kayseri İl Halk Kütüphanesi Atölyeler bölümünde 'Mürekkebin İzinde, Suyun Renginde Buluşalım', saat 14.30'da Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde 'Kültür Koruyucuları' etkinliği gerçekleştirilecek.

Aynı gün Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde saat 15.00-16.30 arasında Dorak Taşı Atölyesi düzenlenecek.

Akşam ise Özcan Deniz, saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz konser verecek.

10 Eylül'de Oğuzhan Koç Konseri

10 Eylül'de Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde Kilim Dokuma Atölyesi saat 11.00 ve 13.00'te düzenlenecek. Atölyenin bir diğer programı ise saat 15.00-16.30 arasında gerçekleştirilecek.

Saat 11.00'de Kayseri İl Halk Kütüphanesi Bahçesi'nde 'Yaşasın! Sokak Oyunları/Dijitale Mola Sokağa Merhaba' etkinliği yapılacak.

Akşam saat 20.00'de Kayseri Kültür Merkezi'nde 'Kafkas Rüzgârı' sahnelenecek. Saat 21.00'de ise Oğuzhan Koç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz konserle Kayserililerle buluşacak.

11 Eylül'de Kıraç ve Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığı

11 Eylül programında saat 10.30'da Kayseri İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda 'Bana Bir Masal Anlat Öğretmenim/Bir Masal Bin Hayal' etkinliği gerçekleştirilecek.

Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde Kaligrafi Atölyesi saat 11.00, 13.00 ve 15.00'te katılımcılarla buluşacak.

Akşam programında Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığı saat 19.30'da Kayseri Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Günün finalinde ise Kıraç, saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz konser verecek.

12 Eylül'de Murat Boz, Ahşap Oyma ve Keşanlı Ali Destanı

12 Eylül'de Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde Ahşap Oyma Atölyesi saat 11.00, 13.00 ve 15.00'te gerçekleştirilecek.

Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden 'Keşanlı Ali Destanı', 12 ve 13 Eylül tarihlerinde saat 20.00'de Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Keşanlı Ali Destanı festival programında ücretli etkinlik olarak yer alıyor.

12 Eylül akşamının konserinde ise Murat Boz, saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ücretsiz olarak sahne alacak.

Festival Sefo Konseri ve Neşet Ertaş Türküleri ile Tamamlanacak

13 Eylül'de Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde Kaligrafi Atölyesi saat 11.00, 13.00 ve 15.00'te gerçekleştirilecek.

Akşam saat 20.00'de Kayseri Kültür Merkezi'nde 'Neşet Ertaş Türküleri' etkinliği düzenlenirken, aynı saatte Keşanlı Ali Destanı Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde ikinci kez izleyicilerle buluşacak.

Festivalin son büyük konserinde ise Sefo, saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sahne alacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri etabı, 13 Eylül Pazar gününe kadar konserden tiyatroya, sergiden söyleşiye, geleneksel el sanatlarından çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla kentin farklı noktalarında kültür ve sanatseverleri bir araya getirmeye devam edecek.