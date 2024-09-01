Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı, İnönü Bulvarı ve Cami Kebir bölgesinde esnaf dükkânları önünde kaldırım ve yol işgaliyesine yönelik denetim yaptı.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Zabıta Daire Başkanlığı, Kayserililerin esenlik, huzuru ve güveni için sorumluluk alanındaki pek çok konuda 7/24 esasına göre titiz çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı, İnönü Bulvarı ve Cami Kebir bölgesinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim yaptı. Esnafa, zabıta ihbarnameleri dağıtan Büyükşehir ve Melikgazi Zabıta ekipleri, dükkân ve işyerleri önlerinde yaya geçişlerini zorlaştıran işgalleri kaldırdı.

Büyükşehir ve Melikgazi Zabıta ekipleri şehrin daha düzenli bir görünümüne sahip olması, vatandaşların daha hijyenik ve konforlu ortamlarda alışveriş yapmaları ve yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanmalarına engel olan işgallerin kaldırılmasını sağlayan denetimlerini, yeniden benzer şekilde kaldırım, yol ve yaya geçidi işgali yaşanmasına fırsat tanımamak adına titizlikle sürdürecek.

Şehrin çarşı, pazar, cadde ve sokaklarının daha düzenli bir yapıda olması, halkın güvenli ve konforlu bir şekilde alışveriş ve gündelik işlerini yapmalarına imkân sağlayan ekipler, konforlu bir düzenin tesis edilmesi ve kalıcı hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütecek.