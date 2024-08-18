Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, akıllı şehircilik alanındaki proje ve hizmetleri ile öncü olmaya devam ettiklerini belirterek, “Şehrin ticaret rehberi mobilde büyüyor. Vatandaşın güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde aradığı hizmete ulaşmasını sağladık” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi yaklaşımları ile hayatın her alanında vatandaşın ihtiyacını karşılayacak hizmetleri kente kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından vatandaşın her hangi bir odaya ve resmi belgeye sahip hizmet veren firmaların kişileri bulabilmesi ve mağdur olmaması için Özel Hizmetler ve Ustalar modülü geliştirildi.

Büyükşehir, bu proje ile cep telefonlarından indirilen ‘Akıllı Şehir Kayseri’ uygulamasından veya https://www.kayseri.bel.tr/ozel-hizmetler web sitesi adresinden, kayıtlı olan esnafların iletişim bilgilerini ve hizmetlerini tüm şehre duyuruyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Akıllı Şehir projelerimiz ile şehrimize çok büyük kazanımlar sağlıyoruz. Şehrin ticaret rehberi mobilde büyüyor. Bu hizmetimizle, vatandaşın güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde aradığı hizmete ulaşmasını sağladık. Ayrıca firmalar içinde kolay bir şekilde müşterilerinin kendilerine ulaşmalarını sağladık” dedi.

Anahtarcılar ve çilingirciler, halı yıkamacılar, baca temizleyicileri, çiğ köfteciler, pastaneler, lokantalar, kuaförler ve berberler farklı alanlarda faaliyet gösteren esnafların iletişim ve konum bilgisine kadar paylaşıldığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Bilişim çağında teknolojinin nimetlerinden faydalanmaktayız, teknolojinin imkânlarını sonuna kadar kullanmalıyız. Bu önemli projemizde, bilgileri kayıtlı olduğu oda tarafından güncellenmek kaydıyla özel hizmet ve ustalar kategorisine giren hizmetler ve ustalar kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamamızda yayınlanmaktadır. Bunun için odanın belediyemize başvuruda bulunarak gerekli protokolleri imzalaması gerekmektir. Bu hizmet sayesinde vatandaşlarımız kendilerine en yakın esnafı hızlıca bulabiliyor ve iletişim bilgileri sayesinde hemen iletişim kurabiliyor. Farklı hizmetlerde özel mobil uygulamalarımız ile yaşamın her alanında hayatı kolaylaştırıp, verimliliği arttırmaya devam edeceğiz.”

Öte yandan Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasının yoğun ilgi gördüğünü de kaydeden Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal mobil uygulaması Akıllı Şehir Kayseri büyük bir ilgiyle kullanılıyor. Vatandaşlar, cep telefonlarından Büyükşehir Belediyesi’nin mobil uygulamasını indirerek ulaşımdan kent bilgi sistemine, mobil haritadan kültür sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda sunulan kolaylıklardan faydalanabiliyorlar” ifadelerini kullandı.