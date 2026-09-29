Kayseri Talas Belediyesi'nin adı yurt çapında duyulan müzik topluluğu Grup Şantiye, konserlerine devam ediyor. Üniversitelerin eğitime başladığı şu günlerde yurtta kalan öğrencilere yönelik konserler düzenleyen Grup Şantiye, Melikgazi Kız Öğrenci Yurdunda sahne aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı'nın yanı sıra yurt idarecileri ve çalışanlarının da izlediği konserde kız öğrenciler keyifli bir akşam geçirdi.

Çalınan parçalara eşlik eden öğrenciler, zaman zaman da halay çekerek gönüllerince eğlendiler.

Konser sonrası öğrencilere hitap eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'nin güvenli bir şehir olduğuna dikkat çekerek, 'Yeni eğitim/öğretim yılınız hayırlı olsun. Derslerinizde başarılar diliyorum. Bu şehirde 30 yıldır yöneticilik yapmış birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Kayseri güvenli bir şehirdir. Ankara'da İstanbul'da bir okul kazanmış olsaydınız günde en az 2-3 saat yolda zaman kaybedecektiniz. Yani günde 2 saatlik kazanımınız var, bunu kendi kişisel gelişiminize kullanabilirsiniz. Siz bizim için değerlisiniz, size hizmet etmek için görev yapıyoruz' dedi.

İL MÜDÜRÜ KABAKÇI'DAN TEŞEKKÜR

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı de yaptığı konuşmada, Başkan Yalçın'ın her zaman öğrencilerin yanında olduğuna vurgu yaparak bu güzel konser için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

'BİZİM İÇİN MORAL OLDU'

Düzenlenen etkinliğin kendilerine moral olduğunu söyleyen öğrenciler, 'Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ederiz. Herkesin ilgiyle takip ettiği Grup Şantiye'yi yurdumuzun bahçesine kadar getirdi. Çok güzel bir akşam geçirdik, moral bulduktr38014.jpeg görüntüleniyor.