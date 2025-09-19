Kayseri Melikgazi’de sayısı 300’ü geçen parkları ve devasa yeşil alanları artırarak, her yaştan vatandaşın dinlenip eğlenebilmesi, sosyalleşebilmesi adına önemli hizmet sağlayan Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yeni bir parkın yapımına başladı.

KAYSERİ (İGFA) - Basketbol sahaları, tenis kortları, yürüyüş parkurları, yeşil alanıyla Yıldırım Beyazıt’ta önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan park için yaklaşık 8000 metrekarelik bir alanda çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Yıldırım Beyazıt Mahallemizdeyiz. Parklara, yeşil alanlara, ağaçlandırmaya son derece önem veriyoruz. Koronavirüs döneminde yaptığımız çalışmada 80 günde 80 park deyip 400.000 metre² alanı, 80 parkı hızlı bir şekilde 80 günde oluşturmuştuk. Akabinde talepler arttı ve yaptığımız park sayısı 300’ü geçti. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yıllardır atıl duran, kamulaştırılması gereken, gecekonduların bulunduğu ve metruk yapıların bulunduğu bir alanı temizledik, yasal işlemlerin bitmesiyle beraber buraya güzel bir park yapıyoruz.

Tenis kortundan basketbol sahasına, yürüyüş parkurundan kondisyon aletlerine kadar her türlü ekipman burada hazır olacak. Yaklaşık 8000 metrekarelik bir çalışma alanı. Burada çok fazla talep vardı, yoğun bir nüfus var. İnşallah yeni parkımızı buraya kazandırıyoruz. Dolayısıyla yeni parklarımızla, yenilenen parklarla Melikgazi daha da güzel bir formata bürünüyor. Bir ay sonra inşallah burası bitecek. Sloganımız: “Fidan değil; ağaç dikiyoruz.” Dolayısıyla diktiğimiz ağaçlar 15-20 yaşında ağaçlar. Melikgazi’ye zaman kazandırıyoruz. Burada da çınar ağaçları özellikle bizim gözbebeğimiz. Burayı süsleyecek birçok farklı ağaçlar da dikeceğiz, yeşillendireceğiz. Bir ay sonra burası yemyeşil, güzel bir etkinlik alanı haline gelecek. Hayırlı olsun.”