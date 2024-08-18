Kayseri Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi’nde bulunan üç cadde ve iki sokakta asfalt çalışması düzenledi. Yeni asfalt düzenlemeleri hem sürücüler hem de yayalar için konfor sağlarken, aynı zamanda ilçenin estetiğine de katkıda bulunacak.KAYSERİ (İGFA) - İlçede bulunan yolların kalitesini artırmak için gereken yatırımları yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Melikgazi’miz genelinde devam ettiğimiz asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. Yolların kalitesinin artırılması, vatandaşlarımıza konforlu sürüş deneyimi sunmakla birlikte trafik güvenliğini de beraberinde getiriyor.

Selçuklu Mahallemizde bulunan Mehmet Baldöktü Caddesi, Bölükbaşı Caddesi, Ahmet Ayşe İnci Caddesi, Melek Hatun Sokak ve Mihmandar Sokak güzergahlarında sürdürmekte olduğumuz asfalt çalışmalarını tamamlayarak bu bölgeyi kullanan vatandaşlarımızın trafik seyrini konforlu hale getirdik. Bu bölgemize toplamda bin 900 metre uzunluğunda 4300 ton asfalt çalışması yaptık. Amacımız tüm halkımızın rahat ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamak" dedi.