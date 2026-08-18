Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından FUAR38 etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserler, hafta sonuna damgasını vurdu.

KAYSERİ (İGFA) - Yudum, Coşkun Sabah ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Kadir Has Fuar Parkı'nda Kayserililerle buluşarak birbirinden güzel eserleri ve güçlü sahne performanslarıyla vatandaşlara müzik, eğlence ve duygu dolu geceler yaşattı.

Kadir Has Fuar Parkı, üç farklı konser programında on binlerce vatandaşın buluşma noktası oldu. Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Yudum, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla seslendirdiği türkülerle geceye damgasını vururken, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Coşkun Sabah ise yıllardır hafızalarda yer eden eserleriyle vatandaşlara nostalji dolu bir akşam yaşattı. Hafta sonunun en anlamlı buluşmalarından biri ise Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konseri oldu. Millî, tarihî ve kültürel ezgilerin yanı sıra Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendiren bando, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, hareketli türkülerle birlikte konser alanında renkli görüntüler oluştu.

'FUAR38, KAYSERİ'NİN GÖNLÜNE DOKUNUYOR'

FUAR38 kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin Kayseri'nin ortak heyecanına dönüştüğünü belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Örnek ve model şehir Kayseri'mizi, kültürün, sanatın, müziğin ve sosyal hayatın da merkezi hâline getirmek için çalışıyoruz. FUAR38 kapsamında gerçekleştirdiğimiz konserlerde hemşehrilerimizle aynı heyecanı ve mutluluğu paylaşmanın gururunu yaşadık. Aynı zamanda insanların güzel anılar biriktireceği, aileleriyle birlikte mutlu olacağı ortamlar oluşturuyoruz. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımızda insan var, gönül var, hemşehrilerimizin mutluluğu var. FUAR38 de bunun en güzel örneklerinden biridir. Yudum'un güçlü sesi, Coşkun Sabah'ın birbirinden kıymetli eserleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun eşsiz performansıyla Kayserili hemşehrilerimize unutulmaz bir hafta sonu yaşattık.' dedi.

FUAR38 etkinliklerinin aileleri bir araya getiren önemli bir buluşma olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Bizim için en kıymetli olan, hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmesi, gönüllerince eğlenmesi ve Kocasinan'da kendilerini mutlu hissetmesidir. Hafta sonu Kadir Has Fuar Parkı'nda gördüğümüz yoğun katılım, hemşehrilerimizin kültür ve sanat etkinliklerine olan ilgisini bir kez daha gösterdi. Şehrimizde birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ortak değerlerimizi yaşatan ve şehrimize renk katan etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

YUDUM'UN GÜÇLÜ SESİYLE TÜRKÜ ŞÖLENİ

FUAR38 kapsamında sahne alan Yudum, kendine özgü yorumuyla Türk halk müziğinin sevilen eserlerini Kayserililer için seslendirdi. Güçlü vokali ve sahnedeki enerjisiyle büyük beğeni toplayan sanatçıya, konser alanını dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Yudum'un seslendirdiği türkülerle Kadir Has Fuar Parkı'nda adeta türkü şöleni yaşanırken, vatandaşlar konser boyunca unutulmaz anlar yaşadı.

COŞKUN SABAH'TAN NOSTALJİ RÜZGÂRI

Hafta sonunun bir diğer yıldızı ise Türk müziğinin sevilen sanatçısı Coşkun Sabah oldu. Kadir Has Fuar Parkı'nı dolduran müzikseverler, sanatçının yıllardır dillerden düşmeyen eserleriyle geçmişten günümüze uzanan müzik dolu bir yolculuğa çıktı. Coşkun Sabah'ın sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik eden vatandaşlar, sanatçının sahne performansını alkışlarla karşılayarak gece boyunca müziğin tadını çıkardı.

JANDARMA BANDOSU'NDAN MİLLÎ VE KÜLTÜREL EZGİLER

FUAR38'ün en anlamlı programlarından birinde ise Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu sahne aldı. Bando tarafından 'Altaylardan Tuna'ya', 'Çırpınırdı Karadeniz', 'Kerkük Zindanı', 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Keklik Gibi', 'Yürü Yüreğim', 'Nane Limon Kabuğu', 'Bahçe Duvarından Aştım', 'Sevda Olmasaydı' ve 'Erik Dalı' gibi birbirinden sevilen eserler seslendirildi. Millî ve manevi duyguların yanı sıra Anadolu'nun zengin kültürel mirasının da müzikle buluştuğu gecede, vatandaşlar eserlere alkışlarıyla eşlik etti. Özellikle hareketli türkülerde konser alanında renkli görüntüler yaşandı.