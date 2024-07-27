Kayseri Kocasinan Belediyesi’nin Uniplay Summer Fest İşbirliği ile hafta sonu Kayseri’nin denizinde ilk kez düzenleyeceği Dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Dragon Festivali’ne ev sahipliği yapacak.KAYSERİ (İGFA) Son kontrolleri gerçekleştiren Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anadolu’nun ortasında bir şehirden su sporlarının her çeşidinin yapılacağı muhteşem bir tesis kazandırdıklarını belirterek, Kuşçu Marina’da ilk defa düzenlenecek olan organizasyona tüm Kayserilileri davet etti.

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kattıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, etkinliği hem Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak hem de mavinin ve yeşilin bulunduğu eşsiz güzellikteki turizm bölgesi olan Kuşçu Marina’nın tanıtımını yapmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

“ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA BAŞLADIK”

Yapılan yatırımlar sayesinde geçen yıl Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak “Kuşçu, hafta sonu, yeni bir su sporuna ev sahipliği yapacak. Kayseri’de 36 farklı kuruluşa ait ekipler, kano yarışlarında kürek çekerek, kıyasıya mücadele edecekler. Kamu ve özel sektörün temsilcileri olarak 16 aktif ve 4 yedek olmak üzere toplam 20 sporcu müsabaka yapacak. Bu şekilde Kuşçu’nun su sporlarında gerek şehrimiz gerekse ülkemizde daha fazla yer almasını hedefliyoruz. Kayseri’nin denizi Kuşçu Marina’da kano sporlarına bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Kuşçu’ya, Tatil köyü kurduk ve piknik alanları gibi değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp, havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkanı bulabiliyor. Geçen yıl Kayseri'de ilk defa yapılan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştık ve bu yıl ise kurumlar arası Dragon Festivali’ne ilk defa ev sahipliği yapacağız. Bundan sonra böyle bir merkezle çok fazla organizasyonu Kuşçu’da yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.