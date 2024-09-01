Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ‘Haydi Kayseri Zafere Pedallıyoruz’ sloganı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bisiklet turu düzenlendi.KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. özel gün ve bayramlarda Kayserilileri, özel etkinliklerde bir araya getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 30 Ağustos Zaferi’nin 102’nci yıl dönümünde “Haydi Kayseri Zafere Pedallıyoruz” sloganı ile vatandaşları bisiklet turu etkinliğinde buluşturan Spor A.Ş. Kayserililere 30 Ağustos coşkusunu sporla yaşattı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Müdürü İbrahim Somtaş ve vatandaşlar katıldı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu otoparkından saat 18.30’da başlayan etkinliğe katılan vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne kadar 9 kilometrelik parkurda, ellerinde Türk bayrakları ile Zafer Bayramı coşkusunda pedal çevirdi.

Dileyen vatandaşların kendi bisikletleri ile de katılabildiği Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak düzenlenen etkinlik, bisiklet severlerden beğeni topladı.