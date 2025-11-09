Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Molu bölgesindeki Fatma ve Yusuf Özkan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Yerel yönetim hizmetlerini, sosyal hayatın yanı sıra, şehrin tüm unsurlarına dönük olarak özveri ile gerçekleştiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayırseverler ile iş birliği halinde de şehre katkısını sürdürüyor.

Bu çerçevede Molu bölgesinde sahipsiz hayvanlara yönelik barınma, bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunan hayırsever dayanışması ile çalışmalarını sürdüren Fatma ve Yusuf Özkan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanları gözetirken, insanların da memnuniyetini kazanıyor.

Merkezi ziyaretinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günün koşulları ve standartlarına uygun yapmış oldukları son çalışmalarla hayvan hakları konusunda gerekli her türlü gayreti gösterdiklerini paylaşarak, personeline de teşekkür etti. Büyükkılıç, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi nasıl geçerliyse, merhamet etmeyene merhamet olunmaz nasıl geçerliyse onlara gerekli her türlü ihtimam ile onların da yaşamaları konusunda ya da gelen vatandaşlarımıza fırsat verme adına, sahiplenme adına da gerekli çalışmaları yapmak suretiyle hizmet vermekteyiz. Ayrıca veteriner hekimlerimiz gerekli cerrahi müdahaleleri yapmakta, her türlü ameliyathane ortamı burada mevcut. Tabi ki veteriner hekimliğimiz ile de iş birliğimizi sürdürmekteyiz ama bizim şartlarımız çok şükür onları aratmayacak konum ve durumda' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde yapımı süren açık hayvan barınağının da bitme aşamasına geldiğini duyurarak şunları aktardı: 'Elbette ilçelerimizden getirilen buradaki hayvan barınağımızda barındırmamız gereken hayvanları da alıyoruz ve bu konuda da gerekli dayanışmayı yapıyoruz. Malumunuz 25 binin üzerinde nüfusu olan ilçelerimizde de gerekli çalışmaların yapılması için yasa gereği çalışmalar yapılmakta. Ayrıca açık hayvan barınağımızı da yine Pınarbaşı bölgesinde bitirme aşamasına geldik. Orada da hayvanlarla ilgili gerekli doğal hayatın içerisinde yaşayacak şekilde gerekli fırsatı vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Kısacası Kayseri'mizde yapılan çalışmalar Allah'a şükürler olsun hiçbir sıkıntıya fırsat vermeyecek şekilde hayata geçiriliyor. Yapılan çalışmalar nedeniyle emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum.'

Hayırsever denilince akla hep değişik yapılar akla geldiğini ancak sahipsiz havanları gözetme noktasında da hayırseverler olduğunu ifade eden Büyükkılıç, hayırsever Fatma ve Yusuf Özkan'a teşekkür etti. Büyükkılıç, 'Demek ki hayırseverlik Kayseri'de o kadar yayılmış durumda ki hiçbir alanda hayır demeden hepsine destek olacak çalışmalar yapılıyor. O yönde de biz bir miktar şanslı olduk' diyerek bu konuda hayırseverlerin desteklerinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.