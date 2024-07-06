Kayseri Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’in talimatı ile hazırlanan ‘Macera Yolu’ projesinin yapım çalışmaları Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi iş birliği ile başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'de Bünyan’a gelen ziyaretçilere ve Bünyanlı vatandaşlarımıza zaman geçirebilecekleri, macera, heyecan, adrenalin, gerilim ve korku duygularını bir arada yaşayabilecekleri yeni bir alan oluşturuluyor.

Seçim öncesinde Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’in, Bünyan’ın gelişimi için tasarlayarak hazırlattığı projeler arasında yer alan ‘Macera Yolu’ projesi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in, Başkan Metin’i ziyareti sırasında görüşülerek gerekli değerlendirme ve incelemeleri yapıldı. Proje için başlatılan hazırlık ve çalışmalar yerinde incelendi. Başkan Metin’in, Vali Çiçek’e yaptığı sunum sonrası proje onaylanarak Kayseri Valiliği ve Bünyan Belediyesi iş birliği ile projenin yapım çalışmalarına başlandı.

Görüşmeler sonrası açıklamada bulunarak ‘Macera Yolu’ projesinin bölge için sadece bir başlangıç olduğunu belirten Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ‘’Cam Seyir Terası bölgesi için çok büyük projelerimiz var. Bu bizim için bir başlangıç. Bünyan’ımızın gelişimi için çalışma ve projelerimize aralıksız devam edeceğiz. Sevdamız Bünyan'ımızı turizm alanında İç Anadolu’da örnek bir yer haline getireceğiz’’ dedi.

Altyapı hazırlıkları ve yol yapım çalışmaları tamamlanarak alanı hazır hale getirilen projenin temel atımı bugün gerçekleştirildi. Projenin en hızlı şekilde tamamlanarak hizmete açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.