İlk açılışı Bursa’da yapılan serginin ikinci ayağı İFSAK’ta gerçekleşti. İFSAK Başkanı Sn. DaykDanzig ve İfsak Yönetim Kurulu üyeleri katılımıyla gerçekleşen açılış fotoğrafseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Aylin Kırgözoğlu küratörlüğünde oluşturulan sergide 17 kadın fotoğrafçının çalışmaları yer alıyor.Sanatın birleştirici gücüyle birlikte üreterek yaşama iz bırakan kadın fotoğrafçılar grubu ‘BİZ’ özgün çalışmalara imza atmaya devam ediyor.