Karatay'da sağlık yatırımları hız kesmeden sürüyor. İlçeye kazandırılan yeni sağlık tesisleriyle altyapı güçlendirilirken, vatandaşlar daha etkin ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişebiliyor.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, bugüne kadar ihtiyaç duyulan mahallelerde çok sayıda Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi kazandırarak örnek projelere imza attı. Tamamlanan tesisler arasında Selimsultan Mahallesi'ndeki 15 Nolu Selim Sultan, Kumköprü Mahallesi'ndeki 51 Nolu Karakulak, Erenler Mahallesi'ndeki Karatay Ahmet Yaşar Eşmekaya, Akabe Mahallesi'ndeki Hacı Sıddıka - Hacı Hasan Katırcı, Çimenlik Mahallesi'ndeki Hatice-Faik Nükte ve İstiklal Mahallesi'ndeki Karatay Mustafa Küçükarpacı Aile Sağlığı Merkezleri ile Nakipoğlu Mahallesi'ndeki Şehit Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi yer alıyor. Bunun yanı sıra Çimenlik ve Akabe mahallelerinde yeni eczaneler de hizmete sunuldu.

Araplar Mahallesi'nde 1 No'lu Fahriye - Yaşar Oğuz Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun yapımı devam ederken, Yediler Mahallesi'nde Şerife-Hasan Kurşunel Aile Sağlığı Merkezi planlama aşamasında bulunuyor.

Ayrıca, Karatay Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Ovakavağı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle ilçeye yeni bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırılmasına yönelik protokol imzaladı

KILCA: KARATAY'IMIZA MODERN VE İŞLEVSEL TESİSLER KAZANDIRIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, bu sürece yerel yönetimler olarak katkı sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Başkan Kılca, Karatay Belediyesi'nin vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiğini vurgulayarak şunları söyledi; 'Güzel şehrimiz Konya'nın kalbi Karatay'ımızın her noktasını; altyapıdan üstyapıya, sosyal ve kültürel projelerden eğitim ve sağlığa kadar geniş bir hizmet ağıyla donatıyoruz. Mahallelerimizde inşa ettiğimiz aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleriyle on binlerce vatandaşımıza daha konforlu sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağladık. Karatay'ımıza modern mimariye sahip, işlevsel sağlık tesisleri kazandırmaya devam edeceğiz. Amacımız; hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve ilçemizi her alanda daha ileriye taşımaktır.

Bu düşüncelerle 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanılan Dünya Sağlık Haftası'nı da kutluyor, tüm hemşehrilerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum.'