Sağlıklı şehirleri hareketinin ülkemizde gelişebilmesi amacıyla yola çıkan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 42. Olağan Meclis Toplantısında, Karabağlar Belediyesi üyeliği oy birliği ile kabul edildi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay üye kabul belgesini Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay’ın elinden aldı.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde Kaya Termal Otel’de gerçekleşirken, toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da katıldı. Toplantıda 2025 yılı bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. Sürdürebilir ve sağlıklı kentlerin oluşmasında atılacak adımlar ve çözüm önerileri de masaya yatırıldı.

KINAY “KENDİ MODELLERİMİZİ YARATMAMIZ GEREKİYOR”

Sağlıklı kentlerde sürdürülebilir sağlıklı yaşam hakkı, iklim afet ve gıda güvenliği ekseninde kentlerimizin yönetiminin çok daha büyük önem kazandığına dikkat çeken Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Örneğin ben Karabağlar’da yaşlı yoksulluğu, genç işsizliği, engelli vatandaşlarımızın sayısı ve yoksulluğun yüksek. Sağlıklı kent altyapısı ve sağlıklı yaşam için yerel yönetimin en önemli süreci olan sosyal belediyeciliği yönetmek zorundayız. İklim, afet ve gıda krizi ekonomik kriz ile birlikte çok daha ağırlaşıyor ve toplumun bu kesimleri çok daha fazla etkileniyor. Biz bu mekanizmaları, Sağlıklı Kentler Birliği mekanizmaları içine nasıl sokabiliriz? Buralarda kendi modellerimizi nasıl yaratabiliriz? Bunları konuşmamız gerekiyor. O yüzden ben Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ni çok önemsiyorum. Çünkü Avrupa’ya bile örnek olabilecek en doğru modeller buradan çıkabilir. Belediyelerin tek başına çalışma yapması da yeterli olmuyor. O sistemleri çalışmak ve projeler ortaya koymak gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Helil Kınay son olarak “Yeni üyesi olduğumuz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile vatandaşlarımızın dirençli ve sağlıklı kentlerde yaşaması amacıyla koordinasyon içinde çalışacak, Karabağlar için iş birliklerimizi güçlendireceğiz” dedi.

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ NEDİR?

Sağlıklı Şehirler Hareketi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kentlerin sağlık göstergelerini belirlemek ve bu göstergeleri olumsuz etkileyen faktörlere çözüm üretmek amacıyla 1988 yılında başlatılan bir projedir. Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Şehirler Hareketinin ülkemizde gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi amacıyla 10 kurucu belediyenin girişimiyle 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulmuştur. Sağlıklı Şehirler Ağı günümüzde 5 bölgede 1400 şehrin/belediyenin içinde bulunduğu güçlü bir ağa dönüştü. Avrupa Bölgesinde yer alan 27 ülke ve 100 şehrin/belediyenin içinde bulunduğu ağı ülkemiz adına Sağlıklı Kentler Birliği temsil etmektedir. Son kabul edilen belediyelerle birlikte Sağlıklı Kentler Birliğinde üye belediye sayısı 151’e yükseldi.