Kanser, dünya genelinde her 6, Türkiye'de ise her 5 ölümden birinin nedenini oluştururken, akciğer, meme ve kolorektum kanserleri en sık görülen türler arasında yer alıyor. Kanserle mücadelede erken teşhis hayat kurtarıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kanser önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ederken, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında farkındalık çalışmaları kapsamında kanserle mücadelede eylem çağrıları güçlü bir şekilde sürüyor.

Novartis Ülke Başkanı Natacha Theytaz, kanserle mücadelede en önemli unsurlardan birinin hastaların doğru tedaviye zamanında erişimi olduğunu belirterek, "Novartis olarak, bilimin sınırlarını zorlayan yenilikçi tedaviler geliştirirken, bu tedavilerin hastalara ulaşması için de kararlılıkla çalışıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte, hasta yolculuğunun her aşamasında destek sunarak, kanserle yaşayan bireylerin ve ailelerinin yanında olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Novartis olarak, kanserle mücadelede sadece tedavi geliştiren bir firma olmanın ötesinde, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanıyor, onlara her aşamada destek olmanın yollarını arıyoruz. "Kansere Karşı Biriz" diyerek, erken teşhisin, erişimin ve hasta desteğinin hayati önem taşıdığını vurgulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Onkoloji ürünlerini yüksek teknolojiyle Kurtköy fabrikasında üreterek hem yerel üretime destek veriyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunarak, istihdam oluşturduğuna dikkati çeken Novartis, kanserle mücadele sürecinde hem hastaların, hem de yakınların bilinçlenmesine katkı sağlayn platformlarla, uzmanların yaşam kalitesini artıracak ipuçları ve destek mekanizmaları hakkında bilgiler paylaşmayı ise sürdürüyor.