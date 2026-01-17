Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Levent Özgen, 1-31 Ocak Serviks (Rahim ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulundu.

BURSA (İGFA) - Serviks kanserinin en önemli sebebinin Human Papilloma Virüsü (HPV) olduğunun bilgisini veren Doç. Dr. Özgen, HPV ile serviks kanseri arasındaki ilişkinin, sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişkiden daha güçlü olduğunu belirtti. HPV takip edildiğinde serviks kanseri ve onun öncü kanserlerinin bulunulacağını vurgulayan Özgen, 'Yaklaşık 5 yıldır ülkemizde uygulanan HPV Tarama Programı ile Sağlık Bakanlığı'mız bu yönde önemli bir adım atmıştır. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da teşvik ve takip edilen tarama programlarımızda eğer Human Papilloma Virus (HPV)'u bulursak serviks kanserini de büyük ölçüde tespit etmiş oluyoruz' dedi.





Serviks Önlenebilir



Serviks kanseri önlenebilir bir kanser türü olduğunun altını çizen Özgen, 'Bunu yapmak için serviks kanserinin öncü lezyonlarını saptamak ve ortadan kaldırmak gerekir. Riskli tipte HPV taşıyan bireyler düzenli takibe alınmalıdır. Esas risk altında olan bu virüsü taşıyan hastalar ve immün yetmezliği olan hastalar ile sigara içenlerdir. Bu grubu dikkatlice tarar ve problemli lezyon varlığını temizlersek, rahim ağzı kanserini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olabilir.' şeklinde konuştu.



Düzenli Tarama Yaptırın



Bu önerilerin hastalık geliştikten sonra önleme (Tersiyer) çalışmaları olduğunu vurgulayan Özgen, hastalık başlamadan önleyici (Primer) korumanın ise ancak aşılamayla olabileceğini belirtti. İlk önce toplumun düzenli aşılanması da gerekli olduğuna dikkat çeken Özgen sözlerini şu şekilde sürdürdü;

'Serviks kanseri, yumurtalık kanserine göre çok daha erken belirti vermektedir. Özellikle düzensiz kanamalar, ilişki sonrası ortaya çıkan kanamalar önemli görülerek, kontrol için hekime başvurulması gerekir. Bu yüzden vatandaşlarımızı Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak uygulanan tarama programlarına katılmayı ve erken yaşlarda çocuklarımızın aşılanmasını öneriyorum.'