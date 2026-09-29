Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sıddık Erdoğan, genç yetişkinlerde de kalp krizi riskinin bulunduğunu belirterek, erken dönemde risk faktörlerinin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Kalp krizi ileri yaşlarda daha sık görülse de genç yetişkinlerde de ortaya çıkabiliyor. 2025 yılında İsveç'te yayımlanan, 18-59 yaş arasındaki 44 binden fazla kalp krizi vakasının incelendiği araştırmada, hastaların yaklaşık dörtte üçünün en az bir kardiyovasküler risk faktörüne sahip olduğu belirlendi.

Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Sıddık Erdoğan, genç yaşın kalp-damar hastalıklarına karşı tam bir koruma sağlamadığını vurgulayarak, değiştirilebilir risk faktörlerinin erken dönemde fark edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gençlerde risk faktörleri Uzm. Dr. Erdoğan, sigara ve tütün ürünleri kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite, fiziksel hareketsizlik ve sağlıksız beslenmenin gençlerde kalp-damar hastalıkları açısından önemli risk faktörleri arasında yer aldığını söyledi.

Göğüste baskı, sıkışma veya ağrı, nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı, baş dönmesi ve ağrının kola, sırta, boyna ya da çeneye yayılmasının kalp krizi açısından önemsenmesi gereken belirtiler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bu tür şikâyetlerin gençlerde de ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

'BELİRTİLERDE VAKİT KAYBETMEDEN ACİL YARDIM ALINMALI'

Genç yaşta olmanın söz konusu belirtilerin kalp kriziyle ilişkili olmadığı anlamına gelmediğini ifade eden Erdoğan, 'Bu tür belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden acil tıbbi yardım alınması gerekiyor.' dedi.

Ailede erken yaşta kalp krizi veya kalp-damar hastalığı öyküsü bulunan gençlerin kişisel risklerinin mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, kişinin kendisini sağlıklı hissetmesinin tek başına yeterli olmadığını söyledi. Tansiyon, kolesterol ve kan şekeri değerlerinin takip edilmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, gerekli durumlarda ek değerlendirmelerin yapılmasının da önem taşıdığını ifade etti.

SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR GENÇ YAŞTA KAZANILMALI

Kalp sağlığını korumak için genç yaşta önlem alınması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Sıddık Erdoğan, düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, sağlıklı kiloyu koruma, sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durma ile tansiyon ve kolesterol takibinin temel alışkanlıklar arasında yer aldığını söyledi.