Kaliteli ve düzenli uykunun ruh ve beden sağlığı açısından önemini vurgulayan uzmanlar, uykusuzluğun ciddi problemlere yer açtığı konusunda uyarıyor.Emine Pınar Turan Kahraman / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Uyku, vücudun fiziksel ve zihinsel fonksiyonlarını sağlıklı çalıştırabilmesi, dinlendirebilmesi ve vücudun yenilenmesini sağlayan uzun süreli bir biyolojik süreç. Uyku, canlılar için en önemli aktivitelerden biri ve hem beden hem de ruh sağlığı açısından oldukça önemli.

KALİTELİ UYKU NASIL OLMALI?

Uzmanlar, insan vücuduna en faydalı olan uykunun saat 23.00 ila 03.00 arasındaki uyku olduğunu kaydediyor ve uyumadan önce ortamı serin tutmanın; kahve, kola gibi kafein içeren içeceklerden uzak durmanın önemine değiniyor.

Öte yandan uzmanlar, uyku ortamının karanlık olması, alkol ve sigara tüketimine de dikkat edilmesinin sağlıklı bir uyku açısından oldukça önemli olduğunu vurguluyor.

Bunun yanı sıra sağlıklı bir uyku içi belli başlı günlük aktivitelere de dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, yatağın gün içinde yatmak, oturmak, film izlemek gibi aktiviteler için değil, sadece geceleri uyumak için kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

Uzmanlar ayrıca her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmanın biyolojik saati de dengede tutacağı için en verimli uykuya ulaşmış olunacağı tavsiyesinde bulunuyor.

UYKUSUZLUK RUH VE BEDEN DENGESİNİ BOZABİLİR

Düzenli ve sağlıklı uyumanın önemine değinen uzmanlar, uykusuzluğun ciddi ruh ve beden sağlığı problemlerine de yol açabileceğini hatırlatarak aşırı uykusuzluğun beyne zarar verdiğini ve çeşitli beyin ve sinir hastalıklarını tetikleyebileceğini vurguluyor.

Uykusuzluğun bağışıklık sistemini de zayıflattığını ifade eden uzmanlar depresyon, duygu durum bozuklukları gibi psikolojik rahatsızlıklara da kapı araladığını belirtiyor.

Öte yandan uzmanlar, yeterli miktarda enerji depolanamadığı için gün içerisindeki fiziksel performansın da düşeceğini ve bu durumun obeziteye kadar varabileceği hakkında uyarıyorlar.