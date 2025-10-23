Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenecek 'Kahraman Türk Kadınları ve Folklorik Bebekler Sergisi', 27 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te Sanat Galerisi'nde ziyarete açılacak.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde; kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, 'Kahraman Türk Kadınları ve Folklorik Bebekler Sergisi' sanatseverlerle buluşacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Folklorik Bez Bebek Sanatçısı Naz Çamkıran'ın sanatçı ve küratörlüğünü üstlendiği sergi, 27 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Sergi Salonu'nda açılacak.

Kahraman Türk kadınlarını anılarak ve geleneksel folklorik bebek sanatının tanıtılacağı özel serginin sanatçı ekibinde ise Sevil Adıyaman, Selma Cebeci, Arzu Sarıer Koç, Fatma Gümüş, Özlem Erdemir ve Reyhan Tezsay gibi isimler yer alacak. Kültürel mirası ve milli değerleri sanatsal bir bakış açısıyla birleştiren sergi, 29 Ekim Çarşamba günü 16.30'a kadar açık kalacak.