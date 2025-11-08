Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, kuruluşunun 9. yılına özel olarak Doç. Dr. Yusuf Parlak'ın el yapımı kâğıt eserlerinden oluşan 'Kâğıtta Açan Çiçekler' sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SEKA Kâğıt Müzesi, kuruluşunun 9. yılına özel olarak, Doç. Dr. Yusuf Parlak'ın doğa ile kâğıdın buluştuğu özgün eserlerinden oluşan 'Kâğıtta Açan Çiçekler' adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Kâğıdın liflerinde saklı sürdürülebilir estetiği, emeği ve kültürel mirası görünür kılan bu çalışma, SEKA Kâğıt Müzesi'nin kâğıt kültürünü yaşatma misyonunu bir kez daha vurguladı.

'KÂĞITTA AÇAN ÇİÇEKLER' SERGİSİ SEKA'DA AÇILDI

Serginin açılışı SEKA Kâğıt Müzesi Makine Salonu'nda gerçekleştirildi. Doğanın izlerini kâğıda taşıyan bu özel etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve çok sayıda sanatsever katıldı. Başkan Vekili Abiş, sanatçı Yusuf Parlak'a çiçek takdiminde bulundu. Parlak ise konuklara eserlerini tanıtarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ebru sanatında 9 yıllık deneyime sahip olan ve 2022 yılında el yapımı kâğıtlar alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı unvanını alan Doç. Dr. Parlak, her biri kâğıdın kadim yolculuğuna yeni soluk kazandıran 36 eserini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nde yer alan 600'e yakın bitki arasından özenle topladığı çiçekleri, geleneksel el yapımı kâğıtlarla buluşturan Parlak'ın eserleri 9 Kasım Pazar gününe (yarın) kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.