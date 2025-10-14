Ekim ayı, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla tüm dünyada 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda her yıl 15 Ekim 'Dünya Meme Sağlığı Günü' olarak anılıyor ve erken tanının önemi bir kez daha hatırlatılıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü olmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya genelinde yaklaşık 2,3 milyon kadın meme kanserine yakalanıyor ve bu hastalık kadınlardaki tüm yeni kanser vakalarının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Uzmanlar, erken tanının tedavi başarısında en belirleyici faktör olduğunu vurguluyor.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIR

Meme kanserinde en büyük risk, hastalığın geç fark edilmesidir. Oysa erken evrede tespit edildiğinde tedavi başarısı yüzde 90'ın üzerine çıkabiliyor. 'Kadınlar genellikle ağrı ya da belirgin bir kitle hissetmeden doktora başvurmayı gereksiz görüyor. Ancak meme kanseri erken dönemde hiçbir belirti vermeyebilir' diyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rafail İbayev, düzenli kontrolün hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Op. Dr. Ibayev, her kadının 20 yaşından itibaren ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiğini ifade ediyor. 'Meme dokusundaki değişiklikleri en önce kadınların kendisi fark eder. Bu nedenle düzenli yapılan kendi kendine muayene, erken tanının en güçlü destekçisidir' diye konuştu.

Kadınların kendi vücutlarını tanıması, erken tanıda en etkili adımdır. Vücuttaki küçük farklılıklar bile önemli bir sinyal olabilir. 'Kendi vücudunuzu tanıdığınızda değişiklikleri fark etmek çok daha kolay olur' diyen Op. Dr. Rafail İbayev, meme başında içe çökme, ciltte çekinti, döküntü, renk değişikliği, koltuk altında şişlik gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Uzmanlar ayrıca, adet döngüsünün bitiminden sonraki ilk hafta içinde yapılan muayenenin daha doğru sonuç verdiğini belirtiyor. Menopoz dönemindeki kadınlarda ise ayın belirli bir gününün seçilmesi öneriliyor.

MEME MUAYENESİ NASIL YAPILMALI?

Kendi kendine muayene yapmak sanıldığı kadar zor değil. Dr. Ibayev bu konuda şu önerilerde bulundu: 'Her banyo sonrası ayna karşısına geçip göğüslerinizi gözlemleyin. Kollarınızı yukarı kaldırarak simetriye dikkat edin. Ardından parmak uçlarınızla meme dokusuna hafifçe bastırarak dairesel hareketlerle muayene edin. Meme başında ya da koltuk altında bir farklılık fark ederseniz zaman kaybetmeden doktora başvurun.'

Dr. İbayev'e göre bu alışkanlığı kazanmak, kadınların kendi sağlık sorumluluğunu üstlenmesi anlamına geliyor. Erken fark edilen bir değişiklik, tedavi sürecinde hayat kurtarıcı olabilir.