Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kadın ve Çocuk Atölyelerinde devam eden kurslar, kadınların göz bebeği oldu. El becerilerini çeşitli ürünlere dönüştüren kadınlar; kentin birçok noktasında yer alan kurslarda, el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarıyor. Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi ile Gözne Dokuma Atölyesi’nde Dokuma Kursu’na giden kadınlar, Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde ‘Dokuma Sergisi’ açtı.MERSİN (İGFA) - Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi ile Gözne Dokuma Atölyesi’nde, hafta içi her gün 08.00-17.00 arası Dokuma Kursu veriliyor. Yoğun katılımın olduğu kurslarda kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş bir kültürü el emekleriyle yeniden canlandırıyor. Eski iplere can veren kadınlar kilim, çulfaluk, çanta, yolluk, masa örtüsü gibi ürünler ortaya çıkartıyor. Kadınlar, Büyükşehir Belediyesi’nin imkan sunduğu sergilerde ve kadın üretici stantlarında hem ürünlerini görünür kılıyor, hem de satışını yapabiliyor.

Yıldız: “Unutulmaya yüz tutmuş kültürleri yeniden canlandırmaya çalışıyoruz”

Verilen kursla, unutulmaya yüz tutmuş kültürleri yeniden canlandırmaya çalıştıklarını kaydeden Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde Dokuma Öğretmeni olarak görev yapan Benal Yıldız, “Öğrencilerimiz çok memnun ve gelmek isteyen arkadaşlarımız çok fazla. Bu kültürün devam etmesini istiyoruz. Geçen haftalarda el sanatları sergimiz vardı. Bu hafta dokuma sergimiz var. Belediyemiz bu konuda bizlere çok yardımcı oluyor” dedi. Serginin vatandaşlar tarafından çok ilgi gördüğünü de belirten Yıldız, “Sergiyi gezmeye gelenler; daha önce çok fazla görmedikleri için hem ilgilerini çekiyor, hem satın almak istiyorlar, hem de bu işi öğrenmek istiyorlar” diye konuştu.

Küpeli: “Kadınlar kurs sayesinde sosyalleşip, yeni arkadaşlıklar da ediniyorlar”

Gözne Dokuma Atölyesi’nde Dokuma Öğretmeni olarak görev yapan Hacer Küpeli, “Yapmış olduğumuz ürünleri, Büyükşehir’in sağladığı imkanla burada sergiliyor ve satışını yapıyoruz. Kursiyerler, çok güzel modeller çıkartıyorlar. Bu kurslar sayesinde kadınlar sosyalleşip, yeni arkadaşlıklar da ediniyorlar” ifadelerini kullandı.

Duramaz: “Evdeki stresimizi, dokuma yaparak atıyoruz”

Gözne Dokuma Atölyesi kursiyerlerinden Neslihan Duramaz, 2 yıldır dokuma kursuna geldiğini söyleyerek, “Evdeki stresimizi, dokuma yaparak atıyoruz. Her gün değişik şeyler öğreniyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Ürettiğimizi satabilmek ve bunu bir kadının başarması çok güzel. Meral Hanım’ın kadınlara desteği sonsuz. Başkanımız da aynı şekilde. Bütün kadınları dokuma kurslarına bekliyoruz. Hiçbir zaman evde oturmasınlar” dedi.

Aksay: “Dokuma, eskileri günümüze taşımanın en güzel örneği”

Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi kursiyerlerinden Meryem Aksay, “Dokuma, eskileri günümüze taşımanın en güzel örneği. Hem aile bütçesine katkı yapıyoruz, hem de zamanımızı değerlendiriyoruz. Başkanımız Vahap Seçer’in kadınlara verdiği değer, hiçbir şeyle ölçülemez. Kadınlarımız, günde 2-3 saatini ayırıp bu kurslara gelmeli” diye konuştu.

Karakaya: “Buradaki kadınlar çok güzel şeyler üretmişler”

Vatandaşlardan Selma Karakaya, “Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı sergiye geldim, gezdim ve bilgi aldım. Arkadaşlar kendileri dokumuşlar. Çok beğendim. Buradaki kadınlar çok güzel şeyler üretmişler” dedi. Büyükşehir’in ücretsiz kurslarının, kadınlar için çok güzel bir imkan olduğunu da belirten Karakaya, “Kadınların evden çıkmasını, aktif olmasını, değişik ortamlar görmesini ve ellerini geliştirmesini ­sağlıyor” diye konuştu.